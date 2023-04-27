Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году

Выручка компании «Крок облачные сервисы» за 2022 г. выросла на 20% и превысила 5 млрд руб., а количество клиентов – на 23% до 821. Об этом CNews сообщил представитель компании.

На новых заказчиков приходится около 60% роста выручки. Средний месячный чек на услуги вырос на 10% и составил более 500 тыс. руб., так как. фокусом подразделения остается крупный бизнес различных отраслевых сегментов. Оценка работы облачной платформы, менеджерской и технической поддержки составила 9,3 балла из 10.

«Крок облачные сервисы» выделяет три значимых тренда, изменивших подходы предприятий к использованию облаков, за этот период:

Во-первых, спрос на IaaS (инфраструктура как сервис) вырос на 66% и составил 60% от общего количества запросов. До февраля 2022 основным фокусом клиентов были проекты развития, которые позволяли быстро масштабировать существующие продукты или выводить на рынок новые. В 2022 г. главной потребностью заказчиков стало построение ИТ-инфраструктуры, причем часто с нуля, и переход на аналоги решений ушедших вендоров.

Во-вторых, значительно ужесточились требования к скорости выполнения проектов. Сократить сроки стало возможным благодаря выработке стандартных подходов к локализации инфраструктуры и сервисов, а также более плотной и интегрированной работе с заказчиками. Например, за два месяца «Крок облачные сервисы» с нуля построила облачную инфраструктуру для российского страхового брокера Remind и обеспечила реализацию и поддержку всех необходимых ИТ-сервисов. Обычно на подобные проекты уходит до шести месяцев.

В-третьих, на 76% вырос интерес заказчиков к управляемым сервисам (PaaS). С их помощью руководители снимали рутинную нагрузку со штатного персонала и решали проблему нехватки квалифицированных кадров. В этом сегменте особенно заметен рост спроса на консалтинг в области DevOps, развертывание и поддержку кластеров Kubernetes. Эти услуги были востребованы в первую очередь среди ритейла, финтех- и страховых компаний, а также банков.

Среди отраслей лидерами по доле в выручке облака «Крок» стали ритейл (27,5%), банки (18,6%) и ИТ-компании (11%). Помимо этого, значительный рост использования облачных сервисов показали ТЭК (в 15 раз), страховые компании (в 2 раза) и телекоммуникации и связь (в 2 раза).

В связи с уходом ряда компаний с российского рынка и изменением каналов поставок и продаж «Крок облачные сервисы» проверила на благонадежность и начали сотрудничество с более чем 20 новыми поставщиками. Специалисты протестировали продукты 12 вендоров сетевого и серверного оборудования, систем хранения данных, в том числе решения 3 российских производителей. Теперь у компании появилась возможность предоставлять облачные ресурсы полностью на базе отечественного оборудования. Кроме того, провайдер провел обновление сетевой инфраструктуры, повысив стабильность и отказоустойчивость платформы. Также она была переведена на OVN – Open Source решение для виртуализации сети, что позволило получить большую гибкость в разработке кастомных сервисов и расширить функциональность облака.

В течение 2022 г. в платформу было внесено более 100 обновлений и изменений, учитывающих требования заказчиков и тренды рынка. В их числе – GPU as a Service, версии дисков, шаблоны запуска и автоматическое масштабирование экземпляров, вложенная виртуализация, собственный Terraform-провайдер и др. Кроме того, компания начала активно развивать PaaS-экосистему и внедрила 11 сервисов, направленных на работу с различными типами баз данных, их поиск, мониторинг и анализ, балансировку нагрузки и др. В этом году КОС намерена продолжать фокусироваться на PaaS.

Согласно данным «Крок облачные сервисы», для 77% компаний крупного бизнеса одним из основных требований при переходе в облако является гарантия доступности. Для ее обеспечения в облаке «Крок» используется 3 зоны доступности (независимых дата-центра). Более того, флагманский ЦОД «Компрессор» был повторно сертифицирован на соответствие Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability. Это международно признанный стандарт, подтверждающий максимально высокий уровень надежности ЦОДа. Подобных дата-центров в России всего два. ЦОД «Компрессор» работает без простоя с момента запуска – уже более 4 тыс. дней.

Также в 2022 г. «Крок облачные сервисы» подтвердил соответствие международным стандартам ISO/IEC, что призвано решить другое опасение компаний при переходе в облако – сохранность данных. Команда «Облака Крок» получила аттестат ФСТЭК, который подтверждает высший (первый) уровень защищенности облачной платформы для обработки любых типов персональных данных. Он позволяет полностью удовлетворить требования закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Благодаря этому клиенты, например, из числа медицинских организаций, также могут работать в облаке. За прошедший год их интерес к облаку «Крок» вырос в 1,5 раза.

«Прошедший год стал переломным для всей ИТ-отрасли. Мы старались оставаться для наших клиентов островом спокойствия и продолжать следовать нашей главной миссии: позволить бизнесу заниматься бизнесом, не расходуя избыточные силы и время на ИТ. И хотя «под капотом» облака происходило множество изменений, они прошли максимально незаметно для заказчиков. В 2023 г. мы вошли с уверенностью, что успешно справились с разразившимся кризисом и адаптировались к новым условиям. Наша главная задача сегодня – продолжать сбалансированно развивать свой продукт, чтобы он отвечал самым строгим требованиям крупных компаний, поскольку для 55% из них на первом месте при выборе провайдера стоит его репутация», – сказал Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса компании «Крок облачные сервисы».