Результаты деятельности группы компаний «Таттелеком» за 2022 год по МСФО

ПАО «Таттелеком», оператор связи в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе, объявляет результаты деятельности группы компаний в 2022 г. согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» выросла в 1,06 раз – с 2 492,3 млн руб. в 2021 г. до 2 636,7 млн руб. в 2022 г. Выручка группы компаний «Таттелеком» за 2022 г. по МСФО составила 10 330,3 млн руб., это на 3,9% выше показателя за 2021 г. (9 943,7 млн руб.). Об этом CNews сообщили представители ПАО «Таттелеком».

Основной прирост обеспечили доходы по услугам доступа в интернет и видеонаблюдения. В сегменте доступа в интернет доходы выросли на 6,4% – с 4 142,7 млн руб. до 4 407,6 млн руб., по услугам видеонаблюдения – на 7,6% – с 197,8 млн руб. до 212,9 млн руб. Выручка по услугам для организаций выросла на 7,7% - с 4 739 млн руб. до 5 103,9 млн руб.

Значение EBITDA за 2022 г. составило 4 152,8 млн руб., что на 1,6% ниже показателя за 2021 г (4 218,5 млн руб.). Рентабельность EBITDA Margin составила 40,2% при 42,42% годом ранее. Показатель OIBDA снизился с 4 161,4 млн руб. до 4 045,7 млн руб., или на 2,8%.

В 2022 г. тенденция отсутствия задолженности по банковским кредитам сохранилась. Остатки денежных средств на банковских счетах группы компаний «Таттелеком» по итогам 2022 г. увеличились на 39,2% – с 2 287, 256 млн руб. до 3 183, 122 млн руб. Компания придерживается консервативной стратегии инвестирования свободных денежных средств. Выбранные инструменты с низким риском помогли сохранить положительные значения доходности в стрессовых ситуациях на рынке.

Также в 2022 г. у группы сохранились положительные текущие чистые денежные потоки от операционной деятельности 3 468, 075 млн руб., что является благоприятным условием для эффективного осуществления операционной и финансовой деятельности.

В 2022 г. компания планово продолжала развитие сетей связи в Татарстане: по республике построены и модернизированы 252 базовые станции, средняя скорость передачи данных за год повысилась на 10% при росте абонентского трафика на 16%. Было досрочно охвачено рекордное количество домохозяйств, которые необходимо было обеспечить волоконно-оптическими линиями связи в пригороде и отдаленных поселках республики по поручению Президента Татарстана. Развитие IP-домофонии позволило «Таттелекому» также перевыполнить годовой план по модернизации парка домофонов – на конец 2022 г. установлено свыше 6000 панелей.