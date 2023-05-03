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«T1 интеграция» и BFG Group стали партнерами

«Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила партнерское соглашение с BFG Group, российским разработчиком платформы для сквозного управления производством.

Специалисты «Т1 интеграции» будут использовать решения BFG для внедрения систем управления производственными процессами на отечественных машиностроительных предприятиях. В основе платформы лежит имитационная модель производства от BFG, виртуальный «двойник» производства, в котором процессы и правила организуются наилучшим образом по принципу максимальной производительности за минимальное время.

В линейку программных продуктов BFG Group входит четыре системы: система объемно-календарного моделирования производства BFG MRP – для анализа исполнимости плана и формирования графика поставок материалов; система имитационного моделирования BFG Simulation – для проведения многовариантного анализа исполнения плана и получения ответов на вопросы «что будет, если?» в режиме реального времени; система оперативного планирования BFG APS – для формирования детального расписания работы ресурсов с учетом незавершенного производства и расчета сменно-суточных заданий для рабочих; система диспетчеризации производства BFG iMES – для запуска заданий в производство и контроля их выполнения.

«T1 интеграция» – это компания, которая формирует ИТ-рынок и задает стандарты качества его работы. Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества, так как возможности крупной компании помогут удовлетворить спрос машиностроительных предприятий на автоматизированные системы прогнозирования, управления и планирования, заметно выросший после ухода с российского рынка мировых лидеров в этой области. Вместе мы поможем заводам повысить производительность», – сказал коммерческий директор BFG Group Иван Колмыков.

«Программные продукты BFG Group позволяют создавать виртуальную модель предприятия и оптимизировать бизнес-процессы, значительно сокращая производственные циклы и объемы незавершенного производства. Владельцы и топ-менеджеры могут мгновенно оценивать последствия принимаемых решений, раскрывать резервы производительности и сокращать время исполнения заказов. Благодаря этому партнерству клиенты «Т1 интеграции» получат инструмент для внедрения экономически обоснованных изменений и сверхбыстрого адаптивного управления предприятием», – сказал Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации группы Т1.

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