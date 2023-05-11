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X-Com расширила портфель решений в области информационной безопасности

X-Com заключила партнерское соглашение с российской компанией «Смарт-софт», специализирующейся на разработке комплексных решений для защиты компьютерных сетей от внешних угроз.

Заказчикам X-Com стали доступны различные версии решений Traffic Inspector Next Generation и Traffic Inspector данного вендора. Штат компании включает экспертов в области информационной безопасности, технических специалистов и сервисных инженеров, сертифицированных «Смарт-Софт».

Traffic Inspector Next Generation – универсальный шлюз безопасности (UTM) и система предотвращения вторжений нового поколения для организации контролируемого доступа в интернет корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Базируется на открытом коде проекта OPNsense. Решение обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI (сетевом, транспортном, прикладном) и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению. Разворачивается в роли шлюза на границе сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.

Многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector обеспечивает защищенное подключение всех компьютеров корпоративной сети к интернету и антивирусную защиту, предотвращает доступ в корпоративную сеть извне, блокирует опасные сайты, в том числе по критерию недопустимого контента, ведет учет сетевого трафика. Система развертывается на компьютере, выполняющим функции шлюза для LAN-сети. Лицензия действует в течение пяти лет и включает один год доступа к обновлениям и расширенной технической поддержке.

Решения «Смарт-софт» входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России и защищают компьютерные сети «Газпрома», Сбербанка, РЖД, «Роснефти», а также других компаний и государственных организаций.

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