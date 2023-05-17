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Робот-рекрутер «Вера» проконсультировала 4000 соискателей ЦППК за год

За год общая продолжительность консультаций цифрового HR-помощника «Веры» с соискателями работы в компании превысила 12 тыс. минут – исходя из средней продолжительности диалога с каждым из 4000 кандидатов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Робот «Вера» – цифровой рекрутер, который анализирует ответы и отвечает соискателям. Тем самым технология экономит до 60% времени HR-специалиста. К подбору персонала ЦППК виртуальный помощник подключился в 2018 г. – на этапе подготовки компании к запуску первых двух Московских центральных диаметров.

«В среднем один диалог «Веры» с соискателем длится около трех минут и содержит 7-10 ключевых вопросов. За это время робот определяет соответствие кандидата основным требованиям вакансии и при положительном решении назначает дату собеседования с нашими сотрудниками», – отметил начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.

Сегодня в ЦППК работает 9600 специалистов, из которых 1300 машинистов электропоезда и столько же – их помощников. Для работы на МЦД-3 и МЦД-4 в Компанию планируется принять почти 700 помощников машиниста, а Учебный центр ЦППК в Александрове дополнительно обучит более 300 машинистов.

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АО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2022 г. электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников. ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».

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