Билайн и MR Group заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в Москве

билайн и MR Group договорились о партнерском взаимодействии в области развития услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилых комплексов застройщика. Приоритетной задачей для обеих компаний является совместная работа над инновационным стандартом в организации связи внутри жилых комплексов MR Group. Новый подход позволит улучшить качество связи для жителей.

MR Group еще на этапе строительства предусмотрел возможность размещения телеком оборудования, его подключение и создал необходимые коммуникации для того, чтобы технические специалисты могли быстро и качественно выполнять работу по подключению и настройке сети. Благодаря такому подходу, билайн в достаточно короткий срок смог улучшить покрытие сетью 4G на территории 5 жилых комплексов MR Group, а именно D1, Discovery, Discovery Park, «Фили Сити» и «Селигер Сити». А это почти 8 тысяч квартир, в которых проживает до 32 тысяч человек.

Качество мобильной связи удалось улучшить за счет установки базовых станций внутри зданий жилых комплексов (indoor решение). Такое решение обеспечивает надежный прием сигнала в любой точке здания и на его территории. В рамках проекта по улучшению качества связи в жилых комплексах компании доступ в 4G билайн был организован не только в квартирах, но и на подземном паркинге, в шахтах лифтов и по всей внутридомовой территории. Такое решение позволит жителям домов всегда иметь доступ к интернету и услугам связи без обрывов, где бы они не находились.

Компании намерены масштабировать свой опыт работы в усовершенствовании других проектов. В рамках соглашения билайн выделяет для себя жилые комплексы MR Group одними из приоритетных в развитии инновационных проектов в сфере связи и ИТ-услуг. Кроме того, будет оказываться необходимая экспертная оценка при разработке проектов в этих сферах.

Партнерское соглашение также включает в себя создание проектов по развитию различных направлений телекоммуникационных услуг, в том числе таких как видеонаблюдение и «Умный Дом».

Александр Сурменев, директор по девелопменту компании MR Group: «Надежная связь для резидентов наших жилых комплексов – важная составляющая комфортной среды, которую мы не просто декларируем, а реально создаем в своих проектах. Цифровизация и внедрение современных инновационных стандартов управления квартирой и домом невозможны без бесперебойных услуг связи и мобильного интернета. Наши жители развиваются, учатся, работают из дома и отдыхают с семьей, и для всего этого необходима качественная и связь в каждом уголке наших ЖК. Сотрудничество с билайн позволит нам обеспечить единый стандарт качества связи во всех наших проектах».

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Создание доступной и надежной связи для наших клиентов – приоритетная задача для компании. Сотрудничество в этом направлении с одним из крупнейших застройщиков Москвы придаст импульс для дальнейшего масштабирования нового стандарта в организации связи на территории жилых комплексов. Сегодня многие из нас периодически или постоянно работают, учатся из дома, проводят время с семьей за просмотром любимого сериала. Рост качества связи в столице позволяет для всех этих целей использовать, в том числе и мобильный интернет. Наше сотрудничество с MR Group позволит решить насущную проблему новых жилых комплексов – обеспечение качественного покрытия на всей территории до заселения. И мы намерены масштабировать его как на новые, так и на сданные жилые комплексы застройщика».