Работающие россияне стали реже бояться увольнения

За прошедший год страхи по поводу работы поутихли: бояться увольнений и низкой зарплаты стали реже, а число тех, у кого нет никаких опасений по поводу занятости, выросло. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самый распространенный страх, связанный с работой, — это страх увольнения: потери должности и источника доходов боится каждый одиннадцатый россиянин (9%). На втором месте — опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (в них признались 5%), на третьем — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 4%). Работающие также боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 2%). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В число распространенных джоб-фобий россиян вошли также боязнь коллектива, опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания и слишком долгой деятельности на одном месте (по 1%). Еще 13% боятся других вещей: упоминались обман со стороны работодателя, нехватка квалификации, проверки контролирующих органов и пр.

У шести из 10 опрошенных нет никаких страхов, связанных с работой (61%).

Об отсутствии джоб-фобий чуть чаще сообщают мужчины, а о страхе потерять работу и не справиться с задачами — женщины.

2022 г. закалил россиян: тех, у кого нет никаких страхов, связанных с работой, стало больше на 5 п.п. Потери работы больше всего боялись в 2022 г. Сегодня же россияне стали реже тревожиться по поводу увольнений и недооцененности.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 404

Время проведения: 1-17 мая 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов