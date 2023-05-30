Клиентский портфель Stack Group вырос на 46% по итогам 2022 года

По итогам 2022 г. компания Stack Group нарастила клиентский портфель на 46% в условиях роста спроса на облачные сервисы. В структуре портфеля значительные доли занимают компании из банковского и финансового сегмента экономики, логистической и транспортной отраслей, промышленности и ритейла. Об этом CNews сообщил представитель Stack Group.

Среди наиболее востребованных сервисов в облаке M1Cloud по итогам 2022 г. можно выделить сервисы миграции информационных систем и переноса данных, резервирования, создания защищенной облачной инфраструктуры, в том числе в соответствии со 152-ФЗ «О персональных данных», а также услуги экспертной технической поддержки.

Основным направлением развития облака M1Cloud стал поиск технологических партнеров на российском рынке, чтобы минимизировать риски для бизнеса заказчиков, в результате было проведено тестирование и внедрение ряда программных продуктов российской разработки, интерес к которым был выявлен в течение года.

«Команда сервис-провайдера M1Cloud всегда ориентируется на потребности и задачи бизнеса, поэтому новые сервисы всегда отражают реальный спрос на рынке, и заказчики получают клиентоориентированный сервис. Высокая востребованность сервисной модели, фокус бизнеса на создание гибридных распределенных ландшафтов и персонифицированный подход M1Cloud дают основание полагать, что в ближайшие несколько лет облачный портфель компании продолжит интенсивно расти», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud.

Сервис-провайдер M1Cloud ежегодного наращивает вычислительную инфраструктуру и системы хранения данных для обеспечения высокого уровня резервирования мощностей, в том числе диверсифицирует портфель сервисов на базе различных платформ виртуализации.