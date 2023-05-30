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Комитет РСПП по финансовой политике расширяет состав

Генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас вошел в состав Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по финансовой политике.

Перед Комитетом РСПП стоят задачи установления конструктивного диалога между финансовыми и нефинансовыми организациями, деловым, научным и гражданским сообществом, федеральными и региональными органами государственной власти, Банком России для выработки и реализации новых стратегических направлений развития финансового рынка России в современных условиях.

Компания «ФлексСофт», которой руководит Аркадий Лобас – ведущий разработчик отечественных информационных систем для финансовых организаций, член Российского союза промышленников и предпринимателей с 2013 года. Генеральный директор компании – делегат съездов РСПП и финансово-экономических форумов, член Совета ассоциации банков России и рабочих групп Банка России. С 2013 года Аркадий Лобас принимает активное участие в работе Подкомитета по банкам и банковской деятельности и продолжит работу по дальнейшему развитию и совершенствованию банковской системы России в составе Комитета по финансовой политике. Основные направления работы: развитие и использование передовых цифровых технологий в финансовой сфере, осуществление финансовых операций, включая международные расчеты, на фондовом, денежном и валютном рынках, снижение административных барьеров и модернизация контрольно-надзорной деятельности органов в финансовой сфере.

Токен: Kra243cUbРекламодатель: АО "ФлексСофт"ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://www.flexsoft.com/

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