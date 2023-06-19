«Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2022 год

«Яндекс» представил отчет о прогрессе в области устойчивого развития за 2022 г. Базовые направления и цели ESG-повестки компании, сформированные в 2020 г., остаются неизменными. При этом каждый год компания выбирает из них наиболее важные, которым уделяется особое внимание. В 2022 г. «Яндекс» сфокусировался на поддержке партнеров и заботе о сотрудниках, а также на развитии образовательных программ, повышении качества работы сервисов и уменьшении экологического следа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Результаты по некоторым ключевым направлениям за 2022 г.

Партнеры

«Яндекс» вложил 1 млрд руб. в расширенную программу страхования водителей и курьеров. «Яндекс маркет» привлек на маркетплейс более 7000 самозанятых. Благотворительный фонд «Яндекса» «Помощь рядом» поддержал более 400 НКО. Организации получили бесплатные поездки на такси для подопечных, гранты на закупку товаров первой необходимости и социальную рекламу.

Сотрудники

Каждый десятый из нынешних сотрудников «Яндекса» начинал с программы стажировок. Около половины стажеров, которые приходят в «Яндекс», остаются работать в компании. «Яндекс» направил 18,5 млрд руб. на дополнительные денежные выплаты сотрудникам и на отложенные выплаты взамен опционов.

Образование

«Яндекс» вложил более 1 млрд руб. в некоммерческие образовательные проекты: «Яндекс учебник», «Лицей академии Яндекса», ШАД, партнерские программы в вузах и др. В 2022 г в них поучаствовало более 6 млн человек.

Количество пользователей «Яндекс практикума» превысило 3,5 млн человек. Более 10 тыс. выпускников «Практикума» устроились работать по новой специальности. Более 2000 компаний обучили сотрудников цифровым навыкам с помощью «Практикума».

Качество сервисов

«Яндекс карты» собрали данные о более чем 980 тыс. организаций с доступом для людей с ограниченными возможностями. Карты показывают, есть ли в здании пандус или туалет для людей с инвалидностью. Данные об этом предоставляют владельцы организаций, собирают пользователи и сам «Яндекс».

«Яндекс ID» помог верифицировать 250 тыс. неактуальных номеров телефонов. Новый механизм защиты, запущенный в 2022 г., не даст войти в аккаунт по номеру телефона, владелец которого сменился.

Алгоритм сжатия медиафайлов помог пользователям «Кинопоиска» и «Музыки» сэкономить до 30% трафика в месяц. Это помогло снизить затраты электроэнергии на работу оборудования и уменьшить углеродный след.

Экологическая ответственность

«Яндекс маркет» сэкономил более 1600 тонн картона и бумаги-наполнителя за счет диверсификации упаковки. В 2022 г. «Маркет» использовал на 70% меньше транспортной упаковки, чем в 2021 г. — 3200 против 10,9 тыс. тонн, и доставил при этом в два раза больше заказов.

«Яндекс лавка» сэкономила 487 тонн одноразовых тар и поддонов благодаря использованию арендованной тары.

За год в «Яндекс еде» было доставлено 79% заказов без приборов, что позволило сэкономить более 200 тонн пластика.

Еще одним из важных направлений работы стало развитие опенсорс-проектов. За год «Яндекс» выложил в опенсорс распределенную систему управления базами данных YDB, нейросеть для генерации и обработки текстов на русском и английском языках YaLM, фреймворк userver для создания высоконагруженных приложений на C++ и несколько других крупных проектов.

«Прошедший год получился непростым. Мы хорошо понимаем, что в трудные моменты очень важно продолжать делать качественные сервисы и развивать бизнес, чтобы наши пользователи, партнеры и сотрудники могли на нас положиться. В 2022 г. «Яндекс» сфокусировался на том, чтобы помочь людям адаптироваться к меняющимся условиям, обеспечить комфорт, стабильный доход и равные возможности сотрудникам, дать партнерам удобные инструменты для достижения коммерческих целей. Устойчивое развитие собственного бизнеса и помощь нашим партнерам в этом остаются важнейшими целями для компании», — сказал Джон Бойнтон, председатель совета директоров группы компаний «Яндекса».