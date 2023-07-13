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MTS AI инвестировала в компанию по созданию программных роботов Primo RPA

МТС объявила о приобретении ее дочерней компанией МTS AI доли 16% в компании Primo RPA, российском разработчике одноименной платформы для роботизации бизнес-процессов (RPA) в закупках, бухгалтерии, продажах, HR и других направлениях.

Выбор в пользу Primo RPA был сделан на основании результатов технического тестирования пяти наиболее популярных российских PRA-платформ — исследование проводила команда специалистов «МТС диджитал». По результатам теста Primo RPA предоставила лучший среди конкурентов функционал для разработки.

С приобретением доли Primo RPA в портфеле продуктов МТС для B2B появится полнофункциональная платформа для внедрения роботизации любой сложности и масштаба: от запуска роботов-ассистентов до полной автоматизации ключевых бизнес-процессов.

В рамках технологической синергии MTS AI интегрирует в решения Primo RPA свои разработки в сфере искусственного интеллекта. Например, систему синтеза и распознавания речи Audiogram, с помощью которой можно будет расшифровывать голос сотрудников и автоматически заполнять документацию в различных системах, технологию распознавания лиц для автоматизированного приема на работу, когда можно определить и сохранить фотографию сотрудника, а также осуществить проверку личности.

«Уход иностранных игроков с российского рынка, на которых приходилось порядка 75% всех проектов, открывает новые возможности для отечественных компаний. Ключевым трендом сейчас является объединение возможностей RPA с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, особенно в сфере речевых технологий. Совместно с Primo RPA мы сможем предложить рынку не просто программного робота, а интеллектуального цифрового сотрудника», — сказал директор по инвестициям и развитию MTS AI Алексей Постернак.

«Мы верим, что следующий качественный скачок в развитии программной роботизации будет сделан за счет интеграции с инструментами AI. Тесное партнерство с MTS AI дает нам доступ к уникальным технологиям и экспертизе в области искусственного интеллекта, а нашим заказчикам – возможность роботизации новых типов задач на базе наших решений», — сказал управляющий директор Primo RPA Михаил Иванов.

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