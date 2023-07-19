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GMonit и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение

GMonit, российский разработчик импортозамещающей платформы fullstack-наблюдаемости и предиктивного мониторинга для совместной работы ИТ-команд, и «Вебмониторэкс», разработчик одноименного программного комплекса для защиты веб-приложений, микросервисов и API, объявили о заключении партнерского соглашения.

Сотрудничество направлено на решение ряда задач «Вебмониторэкс», связанных с повышением производительности и наблюдаемости сервисов интеграций между компонентами платформы. Одна из целей – поддерживать здоровье инфраструктуры и бесперебойность работы посредством интеграции observability-платформы GMonit.

Используя платформу наблюдаемости, «Вебмониторэкс» сможет легко настроить APM мониторинг своих систем без написания сложного кода отправки событий. После подключения клиентской библиотеки GMonit в считанные минуты позволяет увидеть множество различных метрик приложения по производительности и ошибкам, понимать корневую причину проблемы в несколько кликов в едином интерфейсе, настраивать индивидуальные бизнес-метрики под свои требования и ускорить работу с инцидентами в несколько раз.

«Компания «Вебмониторэкс» предлагает заказчикам зрелый многокомпонентный продукт, состоящий из взаимно интегрированных модулей, основанных на системе микросервисов. Для того чтобы иметь контроль кода, четкий процесс исправления ошибок и отличный уровень производительности, необходима система мониторинга приложений. После внимательного изучения рынка наш выбор пал на GMonit, предоставляющий широкие возможности, который решает наши задачи без больших усилий с нашей стороны», – сказал технический директор «Вебмониторэкс» Денис Коробицин.

«Мы всегда стремимся к синергии в работе с клиентами. Наши эксперты помогут улучшить производительность программного комплекса «Вебмониторэкс» и, как следствие, повысят его качество. А сильная техническая команда инженеров «Вебмониторэкс», в свою очередь, будет делиться конструктивной обратной связью о работе продукта, которую мы будем учитывать при реализации roadmap GMonit», – сказал генеральный директор GMnoit Игорь Пустоветов.

Платформа GMonit предлагает расширенную функциональность, предназначенную для повышения производительности сервиса и удобства пользователей. Поэтому, интегрируя платформу наблюдаемости GMonit в свою инфраструктуру, «Вебмониторэкс» сможет получить более глубокое представление о своих системах, выявить потенциальные узкие места и оперативно устранять любые технические сбои до того, как об этом сообщают пользователи.

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