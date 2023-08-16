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«Моделирование и цифровые двойники» стала партнером «Росатома» в рамках развития партнерской сети «Логоса»

Российский поставщик инженерных решений компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД) стала официальным партнером компании «Русатом – Цифровые решения» (РЦР) в рамках проекта развития партнерской сети цифровых продуктов «Росатома». Сторонами было подписано соответствующее соглашение.

Партнерство предполагает взаимодействие в области лицензирования, внедрения и технической поддержки ключевой системы «Росатома» для инженерного анализа и математического моделирования «Логос». Также компании планируют взаимодействие в области интеграции отечественных программных продуктов, предназначенных для решения специализированных инженерно-физических задач.

В рамках партнерства будут востребованы компетенции, знания и опыт работы команды МЦД в области численного моделирования и решения многодисциплинарных инженерных задач, накопленные в ходе многолетней работы с российскими и зарубежными ИТ-компаниями – лидерами в области разработки индустриального ПО.

Потребителям «Логоса» будут оказываться комплексные услуги инженерного консалтинга, проводиться очное и дистанционное обучение. Планируется интеграция собственных прикладных продуктов МЦД на «Логос платформу», а также интеграция и адаптация сторонних программных продуктов и комплексных решений для инженерного анализа, управления данными и расчетными процессами.

Генеральный директор МЦД Валерий Локтев, комментируя подписание соглашения, отметил, что линейка программных продуктов «Логос» является наиболее полным аналогом зарубежных CAE-систем, а разработчик продолжает непрерывную работу над развитием линейки «Логос» во взаимодействии с ключевыми отраслевыми компаниями и экспертным сообществом. Следствием последовательных усилий становится успешное применение продукта в проектной, исследовательской, научной и образовательной деятельности российских промышленных компаний и университетов.

Генеральный директор ООО «Русатом – Цифровые решения» Александр Вибе указал, что РЦР как единый торговый дом цифровых решений Росатома выстраивает работу с потребителями цифровых продуктов с нацеленностью на увеличение количества пользователей «Логоса» и качества внедрения, что особенно важно в связи с задачей ускоренного цифрового импортозамещения.

«Партнерство с АО «Моделирование и цифровые двойники» послужит повышению эффективности нашего взаимодействия с предприятиями, проявляющих интерес к «Логосу». Опыт работы с мировыми ИТ-гигантами позволит АО «МЦД» строить свою работу по передовым международным стандартам, а наличие у компании компетенций разработки позволит максимально грамотно учитывать запросы потребителей в части развития и расширения функциональности продукта. В конечном итоге, это придаст импульс развития каждой из сторон», – сказал Александр Вибе.

Представитель компании-разработчика цифрового продукта «Логос» Роман Королев рассказал, что партнерство с МЦД позволит сделать более оперативной обратную связь от потребителей и последующую адаптацию продукта под потребности предприятий, а также активизирует интеграцию других импортонезависимых программных продуктов для расширения спектра решаемых инженерно-физических задач.

«Мы понимаем, что для развития отраслей сегодня необходимо не только расширение функционала цифрового продукта «Логос», но и обязательный учет специфики конкретных отраслей и организаций. Наш партнер поможет нам сократить дистанцию во взаимодействии с потребителями. Не менее важной станет поддержка интеграции САЕ-продуктов других российских разработчиков в «Логос платформа», чтобы, в конечном счете, мы могли закрыть максимальный спектр запросов, поступающих от промышленности», – отметил Роман Королев.

О построении дистрибьюторской сети для представления на рынке цифровых продуктов «Росатома» компания «Русатом – Цифровые решения» объявила в июле 2023 г. Работа стартует с обеспечения доступности потребителям ведущего ПО Госкорпорации – системы инженерного анализа и математического моделирования «Логос». Дистрибьютерская сеть формируется для реализации лицензий, а также организации технической поддержки пользователей системы «Логос» при участии специалистов компании-разработчика. РЦР совместно с партнерами намерена осуществить активное продвижение этого программного продукта на российском и зарубежном рынках.

Создание дистрибьюторской сети также обусловлено задачами развития цифрового бизнеса «Росатома» и планами ускоренного роста экономики, что требует создания более эффективной и удобной системы взаимодействия потребителей с производителями цифрового продукта. В настоящий момент «Логос» активно используется не только в атомной энергетике, но также на более чем ста предприятиях высокотехнологичных отраслей российской экономики.

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