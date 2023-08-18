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Softline и «Гравитон» договорились о стратегическом сотрудничестве

Группа компаний Softline и производитель вычислительной техники «Гравитон» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит компаниям реализовать комплексные проекты для российского бизнеса в области ИТ.

Вычислительное оборудование «Гравитон» — клиентские устройства, серверы — включено в реестр Минпромторга РФ. Эта продукция используется более 1 тыс. организаций по всей России, в том числе крупнейшими ведомствами и госкомпаниями. Расширение портфеля Softline ИТ-решениями «Гравитон» позволит ГК усилить свое предложение госсектору. В свою очередь производитель оборудования сможет увеличить свою долю на российском рынке, реализуя свою продукцию через развитую региональную сеть филиалов Softline и задействуя широкую экспертизу партнера в комплексных проектах.

Заключение соглашения о стратегическом партнерстве позволит Softline и «Гравитон» укрепить свои позиции на российском рынке. Чтобы повысить квалификацию команды продаж и технических специалистов Softline по продукции «Гравитон» и особенностям предложения заказчикам оборудования из реестра Минпромторга РФ, производитель провел обучение сотрудников ГК. В настоящее время Softline обладает демопарком оборудования «Гравитон» для тестирования заказчиками. В перспективе компании планируют совместные маркетинговые активности — организовывать для заказчиков поездки на производство «Гравитон», круглые столы для знакомства клиентов с продуктовой линейкой. Специалисты Softline также готовы брать на себя реализации сложных комплексных проектов с продукцией «Гравитон» и оказывать техническую поддержку ИТ-решений.

«Многие заказчики сегодня только начинают ориентироваться в оборудовании отечественного производства. Мы хотим стать для них проводниками в этом. Возможности Softline по проведению круглых столов, обучения, экскурсий на производство и тестирования помогут заказчикам оценить качество продукции "Гравитон" и увидеть потенциал ее применения в своей инфраструктуре», — отметила Елена Фитилькова, руководитель направления по развитию бизнеса «Гравитон» в Softline.

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