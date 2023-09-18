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Олег Пак назначен старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ «Ростелекома»

Старшим вице-президентом по развитию государственных цифровых платформ «Ростелеком» назначен Олег Пак. Об этом CNews сообщил представитель телекоммуникационной компании. На этой позиции он будет управлять развитием инфраструктуры «Госуслуг» и разработкой государственных информационных систем и цифровых сервисов на базе единой цифровой платформы «Гостех».

Олег Пак родился в 1976 г. В 2000 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. В 2005–2012 гг. занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития Российской Федерации. С 2012 г. работал в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. С 2020 г. — статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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