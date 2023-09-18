Успейте записаться на бесплатные курсы программирования

Почти 95 тыс. школьников, а также учащихся колледжей и техникумов уже записались на курсы по изучению современных языков программирования «Код будущего». Успейте присоединиться к ним, подав заявление через «Госуслуги». Количество мест ограничено. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Условия программы: бесплатно; для школьников 8-11 классов и студентов колледжей; изучают Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие языки; более чем 200 программ от 28 ведущих ИТ-компаний и вузов; каждый курс состоит из четырех модулей по 36 академических часов; можно выбрать онлайн-занятия или одну из 10 тыс. офлайн-площадок.

Топ-5 языков, которые выбирают ученики: Python, JavaScript, «1С», C++, C# .

Программа доступна во всех регионах России. Всего к занятиям в 2023 г. приступят более 140 тыс. человек.