Стартапы «Сколково» привлекли более 1 млрд частных инвестиций в 2023 году

Участники «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в 2023 г. с помощью программы возмещения инвестиций привлекли более 1 млрд руб. от бизнес-ангелов. При этом сумма возмещения инвесторам составила свыше 500 млн руб. Вложения привлек 51 резидент «Сколково», а самыми популярными отраслями стали ИТ, промтех и биомед. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Программа «Сколково» по возмещению инвестиций бизнес-ангелам позволяет вернуть до 50% вложений, а максимальная сумма кешбэка одному инвестору за инвестиции в стартап составляет 20 млн руб.

«Программа возмещения инвестиций “Сколково” играет значительную роль в развитии посевного финансирования, поскольку она снижает риски бизнес-ангелов при вложении в капитал стартапов. Благодаря этой программе инновационные проекты получают частные инвестиции и расширяют выпуск продукции. За все время работы программы участники “Сколково” привлекли инвестиции на общую сумму более 4 млрд руб., а сумма выплаченных возмещений составила 1,9 млрд руб. В этом году “Сколково” выплатил более 500 млн на эти цели. В 2024 г. планируется выделить на возмещение бизнес-ангелам сопоставимую сумму», — отметил Павел Гудков, вице-президент по финансовой поддержке и технологической экспертизе «Сколково».

В 2023 г. 51 стартап «Сколково» воспользовался программой и привлек финансирование от бизнес-ангелов. Среди них — «Рэди Робот», резидент «Сколково», разработчик и производитель оборудования для автоматизации конечного цикла упаковки, привлек инвестиции в размере 129,4 млн руб. из них 6,8 млн руб. благодаря программе.

«В последние несколько лет темп роста роботизации российских производств составляет минимум 20% в год. В 2023 г. нам удалось привлечь 129,4 млн руб. Часть инвесторов воспользовалась программой возмещения инвестиций “Сколково”. Программа помогла привлечь больше бизнес-ангелов за счет компенсации половины от вложенных средств. Таким образом, “Сколково” помогает привлечь инвесторов и минимизирует их риски», — сказал Денис Потепалин, генеральный директор «Рэди Робот».

«Компания работает в очень перспективной отрасли, которую в ближайшие десятилетия ждет взрывной рост, причем не только в России, но и в других развитых странах. Еще один ключевой фактор, влияющий на принятие решения инвестировать, – это команда, которая доказала, что они могут в условиях ограниченных финансовых ресурсов производить инновационную продукцию, востребованную крупнейшими российскими холдингами. Также хочу отметить, что возмещение инвестиций от “Сколково” – это осязаемая помощь, которая напрямую способствует развитию перспективных стартапов. Основной негативный аспект, который инвестор держит в уме при вложении в такие перспективные и растущие истории, – это высокие риски, присущие всем стартапам. И здесь программа “Сколково” выступает своего рода страховкой, фактически сокращающей эти риски в два раза», — отметила Клавдия Измоденова, инвестор «Рэди Робот».

Другой резидент «Айпэкс» привлек более 51 млн руб. инвестиций благодаря программе «Сколково». Компания занимается оптимизацией процессов очистки и обработки поверхностей, создает деэмульгирующие моющие составы для очистки, обезжиривания и подготовки поверхностей в различных техпроцессах в нефтегазовой, машиностроительной и других отраслях промышленности.

«В этом году нашей компанией были поставлены в приоритет задачи по разработке продуктов для металлургической отрасли, в первую очередь для технологического процесса по обезжириванию холодного проката стали. Для этой цели был разработан и протестирован новый продукт Termit Steel, обеспечивающий замещение ушедших производителей из стран Европы. Благодаря инвестициям в 2023 г. наша компания завершила дозакупку и установку необходимого производственного оборудования для оптимизации загрузки производства, гибкого управления производственными планами и масштабирования объемов выпуска продукции», — сказал Игорь Андрианов, генеральный директора «Айпэкс».

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.