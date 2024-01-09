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«Онланта» стала акционером компании Amvera

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит»), российский сервис-провайдер в области ИТ-решений и облачных технологий, приобрела 30% долю компании Amvera, которая занимается разработкой облачной платформы для упрощенного развертывания ИT-приложений.

Amvera специализируется на разработке ПО и предоставлении публичного облака для автоматического размещения ИТ-проектов индивидуальных разработчиков и небольших компаний. В линейку продуктов входят облачный сервис для развертывания ИТ-приложений и DevOps-платформа на основе Kubernetes.

Целью сотрудничества является объединение компетенций двух компаний для предоставления комплексных продуктов на ИТ-рынке.

Сергей Таран, генеральный директор компании «Онланта», сказал: «ИТ-сервисы и услуги, оказываемые «Онлантой», востребованы на рынке B2B. Инвестиции в компанию Amvera, которая обладает экспертизой разработки ИТ-продуктов для конечных пользователей, — это возможность для нас расширить свое присутствие на рынке B2C. Партнерство позволит увеличить ассортимент продуктов собственной разработки и укрепить позиции на рынке платформенных сервисов».

Кирилл Косолапов, генеральный директор компании Amvera, сказал: «Мы рады взаимовыгодному сотрудничеству с «Онлантой». Благодаря нашему опыту разработки облака с функционалом автоматического развертывания приложений через push в Git и экспертизе «Онланты» в построении сложных ИТ-сервисов для B2B-сегмента, у нас будет возможность предлагать востребованные на российском рынке ИТ-решения даже для самых взыскательных заказчиков».

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