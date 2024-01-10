ГК Softline приобрела разработчика российских платежных терминалов

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении 100%-ным дочерним обществом компании, «Скай Технолоджис», российского вендора платежного оборудования «Инверсум». В качестве первого совместного проекта команды создадут уникальное для российского рынка решение — линейку платежных терминалов, работающих на базе оборудования и ПО полностью российского производства. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Дочерняя компания ГК Softline, «Скай Технолоджис», работает на российском платежном рынке с 2011 г., специалисты компании разрабатывают программное обеспечение для более чем 25 производителей POS-терминалов. Также в портфеле решений – продукты для управления устройствами, система удаленной загрузки криптоключей и собственная платежная платформа, к которой подключены 85 тыс. активных платежных устройств.

Решения «Скай Технолоджис» (ГК Softline) включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, полностью соответствуют международным требованиям безопасности и стандартам национальной платежной системы «Мир».

Приобретенная ГК Softline компания «Инверсум» является производителем POS-терминального оборудования с 5-летним опытом работы на рынке. Объединение компетенций и ресурсов обеих компаний позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке России и за рубежом.

Для создания российских платежных устройств компания-разработчик должна обладать конструкторской документацией, профильными сертификатами безопасности EMV и PCI DSS. Часть требуемых сертификатов компания «Инверсум» уже получила, другие необходимые доработки находятся на финальной стадии. Благодаря интеграции решений «Инверсум» в экосистему Softline удастся сократить процесс создания полностью отечественных терминалов по сравнению с разработкой решения с нуля.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ГК Softline: «Мы продолжаем реализацию нашей M&A-стратегии, которая уже показала свою эффективность, оказав серьезное положительное влияние на финансовые показатели Группы. Приобретение компании «Инверсум» еще сильнее расширит портфель собственных высокорентабельных решений ГК Softline и позволит существенно укрепить позицию Группы в секторе, а также обеспечить импортонезависимость российского рынка безналичных платежей. Большой опыт интеграции приобретенных компаний позволит Softline быстро прийти к запланированным результатам, а команде «Инверсум» — бесшовно присоединиться к совместной со специалистами Softline работе. Завершенная сделка соответствует одному из наших стратегических императивов по поддержанию позиции Softline №1 как ИТ-поставщика и эксперта в достижении технологического суверенитета России».

Генеральный директор «Скай Технолоджис» (ГК Softline) Александр Шпет: «Оперативно создать российский POS-терминал – значит обеспечить технологический суверенитет России в секторе платежных решений. Это произойдет благодаря тому, что «Скай Технолоджис», входящая в ГК Softline, будет не только владельцем платежного ПО, но и «железа» – самих устройств. Этот стратегически важный шаг позволит полностью управлять технологическим стеком продукта. Устройства будут развиваться согласно требованиям национальной платежной системы, полностью соответствовать требованиям отечественных регуляторов и гарантировать безопасность персональных данных россиян. Запуск пилотного проекта и первой партии отечественных платежных терминалов запланирован на 2024 г. Это будет уникальное для российского рынка комплексное решение, состоящее из импортонезависимого ПО и оборудования полностью российского производства».

Павел Охорзин, соучредитель компании «Инверсум», коммерческий директор «Скай Технолоджис»: «Объединение усилий с компанией «Скай Технолоджис» для нас – это новый этап развития, который позволит совместно развивать платёжные решения для разных отраслей экономики, используя весь наш обширный опыт в сфере платежных технологий. Хочу отдельно выразить благодарность всей команде «Инверсум», пожелать успехов «Скай Технолоджис» в реализации поставленных целей и поблагодарить ГК Softline за доверие к нашей компании».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.

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