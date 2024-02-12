«Авито Работа»: 39% молодых специалистов интересуются работой в промышленности

Аналитики «Авито Работы» провели опрос 2 000* респондентов от 18 до 24 лет и выяснили, что у 81% молодежи уже есть опыт работы. 32% опрошенных до этого подрабатывали, 20% работали не по специальности, а 18% были трудоустроены по профессии. Еще 32% респондентов проходили стажировки или практики во время учебы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Опрошенные также рассказали, какой, по их мнению, должен быть стартовый уровень зарплаты. Так, большинство юных специалистов (44%) считают, что зарплата на первой работе должна составлять от 20 001 до 40 тыс. руб., а 19% назвали сумму чуть выше — от 40 001 до 50 тыс. руб. Еще 13% говорят о зарплатных ожиданиях в пределах 50 001-70 тыс. руб. Часть россиян полагают (6%), что оплата труда на старте должна достигать 70 001-90 тыс. руб. Лишь по 4% респондентов указали, что ожидают на первом месте работы зарплаты по 90 001-120 тыс. руб., или 120 тыс. руб. и выше.

При выборе одного основополагающего фактора, почти четверть (23%) молодых россиян согласились бы остаться на одном месте работы на протяжении нескольких лет, если финансовые условия их полностью удовлетворят. Данный показатель чаще всего выбирался теми, кто окончил бакалавриат или находился в процессе обучения на нем (28%). Другими предпочтительными критериями также стали карьерные перспективы (17%), спокойная работа и минимум стресса (12%), свободное управление своим временем и удобный график (12%), а также комфортная и дружелюбная команда профессионалов (10%).

«Сегодня расширение границ найма — тренд высококонкурентного рынка труда. Работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов и обучают их всем необходимым навыкам внутри компании. Новому поколению сотрудников свойственно искать себя в различных сферах деятельности — осваивать навыки из разных областей, запускать проекты и стартапы, путешествовать и пробовать подрабатывать в режиме фриланса. Сегодняшняя молодежь — амбициозные новаторы, которые хотят менять мир и отлично функционируют в условиях многозадачности. При этом они отличаются высокими запросами к работодателям: для них важны возможности для саморазвития, свобода и гибкий график, а также конкурентный уровень заработной платы», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

В тройке популярных офисных сфер, в которых хотела бы работать молодежь 18-24 лет лидируют ИТ, интернет, телеком (23%), искусство, мода, сфера развлечений (19%), образование, наука (14%). При этом, сфера ИТ, интернета, телекома чаще выбирается мужчинами (30% против 15%), а искусство, мода, сфера развлечений и образование, наука — женщинами (27% и 11% соответственно).

Топ-10 сфер, в которых хотела бы работать молодежь 18-24 лет

Кроме того, более трети (39%) молодых специалистов отметили, что им интересна работа в различных областях промышленности: машиностроение и робототехника (6%), нефтегазовая отрасль (4%), электроэнергетика (4%), авиастроение (4%), химическая промышленность (4%), агропромышленность (4%), промышленность драгоценных металлов (3%), обрабатывающая промышленность (3%), легкая промышленность (3%), целлюлозно-бумажная промышленность (2%), судостроение (2%).

*В ходе проведенного опроса, более трети респондентов (36%) среднее профессиональное образование, среднее образование (30%), бакалавриат (18%), специалитет (9%), магистратуру (4%), аспирантуру (1%), были кандидатами или докторами наук (1%).

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«Авито Работа» — площадка для поиска работы и сотрудников. Ежемесячно более 21,4 млн человек ищут работу на Авито. На сайте зарегистрированы свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса.