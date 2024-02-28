«Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», приглашают педагогов школ бесплатно пройти повышение квалификации по программе «Мастерство преподавания в цифровую эпоху: операционная система «Альт Образование».

Обучение пройдет с 4 по 27 марта 2024 г. в авторизованном учебном центре «Базальт СПО» на базе ТУСУР в онлайн-формате. Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 17:00 - 18:45 (время томское). По окончании обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации ТУСУР и свидетельства «Базальт СПО». Количество мест в группе ограничено. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Программа предназначена для педагогов общего образования, которые хотят освоить российскую операционную систему «Альт Образование» в качестве пользователя или системного администратора в своей образовательной организации. По окончании курса слушатели смогут построить рабочую образовательную среду для предоставления учащимся учебных материалов на стационарных компьютерах, ноутбуках, нетбуках и т.п.

Во время обучения слушатели познакомятся с возможностями ОС «Альт Образование» и освоят цифровые навыки: установка и настройка ОС «Альт Образование»; использование пользовательского интерфейса; организация работы, подключение устройств, установка и удаление программ; создание текстовых документов, электронных таблиц и презентаций; создание изображений и графических объектов; редактирование видео- и аудиофайлов; работа с цифровыми инструментами, управление информации и данными; организация образовательного процесса и дистанционного обучения.

***

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 года) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения. В 2023 году ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

ТУСУР – российский инженерный вуз, осуществляющий подготовку по 50+ образовательным направлениям в области радиотехники, электронной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, информационных технологий, информационной безопасности, инноватики, экономики и социальной работы. Выпускники ТУСУРа составляют кадровую основу многих предприятий как в России, так и за рубежом. ТУСУР является авторизованным учебным центром «Базальт СПО».

«Альт Образование» – операционная система для образовательных организаций, разработанная компанией «Базальт СПО». Пакет поставки включает системное и прикладное ПО, эффективно применяемое в образовательном процессе. Как и другие продукты, выпускаемые «Базальт СПО», операционная система «Альт Образование» разрабатывается на базе собственной безопасной инфраструктуры разработки и независимого стабильного репозитория, входящего в десятку крупнейших мировых репозиториев.