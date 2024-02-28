МТС запустила всероссийский открытый онлайн-урок по кибербезопасности

ПАО «МТС», цифровая экосистема, совместно с благотворительным фондом «Система» представили всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность», в рамках которого рассказали о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах — педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Аудиторию ждет детальное знакомство с одним из крупнейших работодателей страны: специальные корреспонденты проекта побывали в офисе «МТС Диджитал» в Москве, и выяснили как организован рабочий процесс в цифровой экосистеме МТС, над какими проектами работают сотрудники, как попасть на стажировку в компанию и какие качества и навыки станут определяющими при трудоустройстве.

Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получит ценные призы — сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга.

«Цифровая экосистема МТС объединяет масштабную линейку цифровых продуктов, обеспечивающих комфорт человека в современном мире. Как социально ответственный бизнес, мы осознаем большую ответственность в части обеспечения безопасности наших клиентов, особенно детей, в цифровом пространстве. Онлайн-урок «Кибербезопасность» будет полезен широкой аудитории и школьников и взрослых, которые смогут узнать не только о правилах цифровой гигиены, но и познакомиться с работой специалистов по кибербезопасности и самыми современными средствами защиты информации в сети», — сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети «Вконтакте».

Урок по кибербезопасности от МТС является частью комплексного проекта благотворительного фонда «Система» «Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего». Это серия видеоуроков, направленных на знакомство школьников и студентов с передовыми технологиями и актуальными профессиями в различных отраслях российской экономики вместе с учеными и представителями ведущих компаний страны.

«Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего» — продукт, который мы создавали с ведущими работодателями нашей страны. Это образовательный контент для школьников и обучающихся колледжей и одновременно полезный дидактический материал для самих педагогов. В съемках уроков принимали участие молодые ученые РАН и РАО, специалисты и руководители российских компаний. Ведущие выездных сюжетов — выпускники проекта «Лифт в будущее» — побывали на производственных площадках, закрытых лабораториях, в самом сердце российских компаний. Большая и интересная подготовительная работа получилась. Теперь продукт такой совместной деятельности будет доступным для всех образовательных организаций и в больших городах и маленьких селах нашей страны», — сказала президент благотворительного фонда «Система», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Лариса Пастухова.