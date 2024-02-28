Около 60 % российских блогеров не маркируют рекламу

В декабре 2023 г. — январе 2024 г. коммуникационным агентством «Идеи&Решения» было опрошено 215 блогеров по вопросам исполнения требований к маркировке рекламы. Более половины опрошенных размещают рекламу, не маркируя ее. А 21 % ответили, что вообще об изменениях в законе толком не слышали и не готовы работать с клиентами по договору. Об этом CNews сообщили представители «Идеи&Решения».

Наиболее остро проблема стоит у небольших блогеров, которые никогда не работали официально и сейчас стараются не выходить из зоны комфорта, даже если агентство или клиент берет всю отчетность на себя. Лишь 32 % опрошенных имели опыт работы с договорами и регулярно маркируют все рекламные публикации (в основном это блогеры-миллионники, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга).

«Иногда чувствуем себя просветителями, объясняя блогерам, зачем нужна маркировка, рассказываем о законе и штрафах. Но бывают ситуации, когда блогеры поступают безответственно: подписывают договор, маркируют публикацию, а потом отказываются предоставлять данные для отчетности, — сказала специалист коммуникационного агентства «Идеи&Решения» Анастасия Володина. — Либо не удаляют публикацию, которую по договору должны были убрать через месяц, и мы имеем дело с “вечными” публикациями, данные о которых необходимо отправлять ежемесячно».

Некоторые блогеры практикуют такую схему: размещают пост без маркировки на сутки, затем удаляют. Существует множество мониторинговых систем, которые увидят и сохранят рекламную публикацию.

В своей практике Анастасия Володина столкнулись с ситуацией, когда и сами рекламодатели не знают о требованиях к маркировке. У них уже есть привычные схемы работы, которые они не хотят менять и усложнять. Важно понимать, что избежать штрафов вряд ли удастся.

«Берем ситуацию. Блогер у себя в сети или в своем канале размещает рекламу производителя, и эта реклама не маркируется, по ней никто не отчитывается. Административное дело будет возбуждаться в отношении владельца соцсети или канала (т. е. блогера). Это общее правило, которое сейчас действует. Все логично: зачем искать рекламодателя, если есть рекламораспространитель, обязанный соблюдать законодательство в части маркировки рекламы? А дальше, уже в процессе разбирательства, будут выяснять, кого и за что штрафовать», — сказала Алина Пархоменко, адвокат коммуникационного агентства «Идеи&Решения».

Напомним, штрафы могут быть применены в таком порядке: штраф за отсутствие маркировки может быть наложен и на рекламодателя как на лицо, напрямую заинтересованное в размещении рекламы, так и на рекламораспространителя (то есть на блогера), который в своем канале размещает данную рекламу и тоже обязан соблюдать закон о маркировке рекламы; штраф за неподачу отчетности о статистике также может быть применен и к рекламодателю, и к рекламораспространителю (блогеру).

Механизм отчета о статистике устроен так, что отчитывается об этом тот, кто маркирует; штраф за неподачу отчетности об актах будет применен к каждому. Это следует из обязанности каждого отчитываться о своих актах (по п. 3 ст. 18.1 Федерального закона «О рекламе», Постановление Правительства РФ № 948 от 25.05.2022). Тот, кто не отчитался об актах, того и привлекут. Исключение составляет только случай делегирования отчётности по договору. Например, если рекламодатель делегировал блогеру подачу отчетности об актах за него, то привлекут блогера.



«А вот будет ли отдельно налагаться штраф на блогера за неподачу отчетности за себя и за неподачу отчетности за рекламодателя, покажет практика», — сказала Алина Пархоменко.

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