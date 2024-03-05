Компания CorpSoft24 в 2023 г. нарастила выручку на 38%

ИТ-экосистема CorpSoft24 объявляет о росте выручки по итогам 2023 г. более чем на 38%. Такая динамика обусловлена увеличением количества крупных проектов и развитием облачного направления. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Сегодня цифровая экосистема CorpSoft24 включает в себя традиционные IaaS-услуги дата-центра, широкий спектр облачных сервисов SaaS, ряд собственных разработок в области управления кадрами и информационной безопасности. Также в рамках экосистемы компания выполняет проекты по внедрению и сопровождению продуктов «1С».

CorpSoft24 стремится предлагать клиентам комплексное решение: облако как фундамент информационных систем и автоматизацию с дальнейшим сопровождением на базе платформы «1С».

В 2023 г. общая выручка CorpSoft24 возросла на 38,7% по сравнению с 2022 г. Большое влияние на такую динамику оказало увеличение числа масштабных проектов автоматизации, которые компания реализовала для клиентов среднего и крупного бизнеса. Другая точка роста – облачные сервисы, востребованность в которых не снижается уже достаточно долгое время.

В связи с развитием проектной деятельности и разработки компания расширяет штат высококвалифицированных специалистов: за 2023 г. количество сотрудников CorpSoft24 увеличилось на 18%. Центральный офис компании находится в Москве, филиалы – в Ижевске и Владимире.

В 2024 г. CorpSoft24 планирует нарастить динамику основных бизнес-показателей, расширить экспертизу команды и возможности ИТ-инфраструктуры.

Также компания рассчитывает продолжить реализацию крупных проектов и развитие собственных цифровых решений, предоставляемых по модели SaaS.

Например, сервис по управлению эффективностью сотрудников REWTAS как используется внутри CorpSoft24, так и предлагается клиентам в облаке фактически бесплатно при использовании других сервисов. Стартовавшее в 2022 г. направление информационной безопасности в ближайшие годы будет расширяться. Сегодня оно представлено системой скрытой маркировки электронных документов и сервисом биометрической защиты инфосистем.

«Каждый год у CorpSoft24 появляются несколько новых крупных клиентов, которые обращаются к нам в основном по рекомендации, причем запросы приходят именно на масштабные проекты, с необходимостью реализовывать неординарные задачи», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». В числе заказчиков глобальные российские и международные компании, а также государственные организации. С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.