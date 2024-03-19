Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве

Сколковский институт науки и технологий заключил договор о сотрудничестве с Российским морским регистром судоходства (РС). Со стороны Регистра документ подписал генеральный директор Сергей Куликов, со стороны Сколтеха – ректор Александр Кулешов.

Предметом соглашения стало расширение сотрудничества в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Документ предусматривает проведение совместных исследований в высокотехнологичных сегментах контейнерной индустрии, решение задач по внедрению инновационных материалов, в том числе полимерно-композиционных, в контейнерное и судостроительное производство, а также профессиональную подготовку и переподготовку специалистов для отрасли.

Созданный в 2011 г. Сколтех готовит новые поколения ученых и предпринимателей, реализует исследования и ведет разработки, нацеленные на развитие инноваций в промышленности. Регистр работает со всеми видами и типами контейнеров на всех стадиях их жизненного цикла – от проектирования до вывода из эксплуатации, оказывает услуги по регистрации кодов владельцев контейнеров, подготовке экспертных заключений по перевозке опасных грузов в контейнерах-цистернах, участвует в работе национального (ТК 246) и международного (TC 104) технического комитета по контейнерам.

Организации совместно трудились над разработкой требований для инновационного контейнера-цистерны с сосудом из ПКМ. В рамках проекта специалисты РС и Сколтеха вели исследования, работали над актуализацией требований Правилах РС, активно продвигали позицию Российской Федерации в рабочих органах Подкомитета ООН по транспортировке опасных грузов (TDG) о внесении с международную нормативно-техническую базу.

«За плечами Сколтеха и Регистра годы плодотворного сотрудничества, успешные проекты. Вместе с Регистром мы развиваем научно-технологические инициативы Российской Федерации и на международных площадках - в технических комитетах ООН и Международной морской организации. Кроме того, Регистр доверяет нам профессиональную подготовку своих специалистов. Настал момент расширить рамки нашего взаимодействия с прицелом в том числе на расширение практик успешного трансфера технологий и коммерциализации разработок: институт готов выступить площадкой инженерного центра под эгидой Регистра», – сказал ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов.

«Регистр работает в контейнерной отрасли с 1973 г.. Мы хорошо понимаем рынок – российский и международный, ориентируемся в современных трендах, помогаем продвигать современные технические инициативы. Наше сотрудничество с университетом принесло отличный результат: контейнеры-цистерны с сосудом из ПКМ – российская разработка – допущены к международной морской перевозке. Убежден, что дальнейшее объединение интеллектуального потенциала наших организаций позволит реализовать еще много интересных и не менее значимых проектов, которые будут способствовать развитию транспортной отрасли и укреплению технологического суверенитета страны», – отметил генеральный директор РС Сергей Куликов.