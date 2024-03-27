КГУ и «Ланит Омни» будут совместно готовить кадры для ИТ-отрасли

Курский государственный университет и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), вендор процессно-ориентированной low-code-платформы BPMSoft, подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет включать интеграцию в образовательную программу вуза учебных модулей по развитию у студентов навыков работы с отечественным ПО.

BPMSoft — российская платформа для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде с использованием принципов low-code development. Система содержит инструменты для гибкой настройки и кастомизации процессов, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами и сервисом, отраслевые решения, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре.

В следующем учебном году изучение платформы будет добавлено в программу дисциплины «Основы проектирования информационных систем» для студентов четвертого курса факультета физики, математики, информатики, обучающихся по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

КГУ и «Ланит Омни» планируют совместную разработку учебно-методических материалов. В настоящее время преподаватели университета проходят практические курсы по настройке, администрированию и работе с BPMSoft.

Дальнейшее расширение форматов взаимодействия, включая организацию профессиональных стажировок учащихся в региональном офисе «Ланит Омни» в Курске и в компаниях партнерской сети вендора, выведет сотрудничество на качественно новый уровень и обеспечит рынок хорошо подготовленными ИТ-специалистами.

Константин Макаров, заведующий кафедрой программного обеспечения и администрирования информационных систем КГУ, сказал: «Образовательные программы в сфере ИТ, по которым обучаются наши студенты, постоянно актуализируются и обновляются, исходя из требований времени, что позволяет им оставаться крайне востребованными. Внедрение специализированных разделов по работе с отечественным программным обеспечением, в том числе с платформой BPMSoft, в учебные программы дисциплин и проведение практических занятий по работе с ним необходимо, чтобы студенты чувствовали себя уверенно на рынке труда».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», сказал: «Навыки работы в современной BPM-системе откроют перед выпускниками КГУ широкие горизонты карьерных возможностей в передовых отечественных компаниях. Среди наших клиентов — крупнейшие представители различных секторов экономики: от ИТ и финансов до энергетики и добывающего производства. Всем им нужны специалисты, умеющие настраивать и автоматизировать бизнес-процессы на платформе BPMSoft».

Соглашение о партнерстве между «Ланит Омни» и КГУ подписано в рамках долгосрочной академической инициативы «BPMSoft Образование», направленной на подготовку в вузах России и Белоруссии молодых специалистов с навыками работы с современными ИТ-системами.