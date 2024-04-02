Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы

Ежегодный призыв на срочную службу стартовал в России 1 апреля. ИТ-специалистам, соответствующим ряду критериев, положена отсрочка. Для её получения айтишники заранее подавали заявления на «Госуслугах». Теперь с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Если в военкомате возникла техническая накладка и ИТ-специалист не был найден в списках, нужно написать в Минцифры на электронную почту на help@digital.gov.ru. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно.

Что нужно написать сотруднику на указанную почту: ФИО; название компании с указанием ИНН; номер заявления на «Госуслугах»; суть проблемы; мобильный телефон для связи; фото повестки (обязательно, без неё вопрос не рассматривается).

Основные случаи, по которым военкомат может не найти сотрудника в списках: компания ошиблась в данных специалиста; специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы; специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.

Минцифры обращает внимание компаний и специалистов. Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на «Госуслугах», а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках весеннего призыва заявления от сотрудников принимались до 6 февраля.