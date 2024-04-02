«СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» объявила об открытии нового представительства удостоверяющего центра (УЦ) в Санкт-Петербурге в офисе компании на набережной Обводного канала. Представительство УЦ «СберКорус» получило соответствующее разрешение от контролирующего органа и приступило к работе.

В новом представительстве УЦ «СберКорус» уже доступно получение усиленного квалифицированного сертификата электронной подписи (УКЭП) – аналога собственноручной подписи на бумажном носителе, который используется в любых юридически значимых электронных действиях и сделках, за исключением случаев, когда документы должны быть подписаны только на бумаге. Также компания будет предоставлять в новом представительстве УЦ все необходимые товары и лицензии для работы с УКЭП (токены, лицензии для «КриптоПро CSP» для получения ЭП и работы с ней и др.).

В рамках совместного проекта «Единая дебетовая карта петербуржца» от правительства Санкт- Петербурга и «Сбера» медицинские работники бесплатно получают сертификат электронной подписи (ЭП) от «СберКорус». Для этого при получении в офисе «СберКорус» медицинскому работнику при себе необходимо иметь оригинал паспорта, номер СНИЛС и ИНН, а также саму Единую дебетовую карту петербуржца, выданную Сбербанком (при наличии буквы «М» внизу лицевой стороны карты справка с места работы не требуется, в ином случае она необходима).

«Мы с большой радостью объявляем о возможности получения услуг УЦ «СберКорус» в нашем новом офисе в Санкт-Петербурге. Этот важный шаг для нашей компании направлен на улучшение качества обслуживания и стремление быть ближе нашим клиентам. УЦ «СберКорус» уже более 10 лет работает на рынке и входит в перечень аккредитованных УЦ на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мы ― надёжный поставщик цифровых решений, который является 100-процентной дочкой ПАО Сбербанк. С 2008 г. мы изготавливаем сертификаты ЭП, и знаем все тонкости этого процесса. За время своей работы мы выдали более 3,5 млн квалифицированных сертификатов электронной подписи и помогли в развитии бизнеса сотням тысяч компаний и организаций», – отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

Новый удостоверяющий центр «СберКорус» расположен по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 60, БЦ «Сенатор», 1 этаж. Время работы офиса по будним дням — с 09:00 до 18:00.

Ранее «СберКорус» сообщал о предоставлении сервиса удаленного выпуска сертификата электронной подписи.