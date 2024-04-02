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Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады 7 из 10 компаний

Работодателей, лояльных молодым специалистам, за 1,5 года стало больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, с сентября 2022 г. выросло на 7 процентных пунктов: с 65 до 72%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес (84% предприятий с численностью персонала от 1000 человек).

Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и ИТ-компании (77, 76 и 75% соответственно). Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники ИТ-факультетов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 149

Время проведения: 26 февраля – 1 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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