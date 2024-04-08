«Точка» и Акселератор ФРИИ объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса

«Точка» и Акселератор ФРИИ, при поддержке компании Startech.vc, начали отбор инновационных проектов. В центре внимания – решения, которые помогут расширить спектр клиентских услуг и укрепить позицию финтех-компании на рынке. Самые перспективные проекты смогут получить финансирование и возможность стать частью экосистемы «Точки». Общий инвестиционный фонд программы составляет 500 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Программа состоит из двух основных этапов: скаутинга и питч-сессии. На первом этапе рассматриваются зрелые технологичные компании со стабильной выручкой от 10 млн руб. в год, заинтересованные как в инвестициях со стороны финтех-компании, так и в интеграции в экосистему «Точки». География стартапов не ограничивается Россией – главное соответствовать ключевым критериям отбора.

Фокусные направления: сервисы для внешнеэкономической деятельности (ВЭД); сервисы в области рекламы и продвижения; сервисы для предприятий розничной торговли (офлайн-розница/E-commerce); сервисы для строительного бизнеса.

В рамках программы рассматриваются два ключевых направления: инвестиции в развитие стартапа до 500 млн руб.; возможный M&A в случае взаимного интереса.

«Питч-день и сотрудничество с «Акселератором ФРИИ» в целом — это возможность для «Точки» обогатить инвестиционный портфель. Мы ищем перспективные команды, которые смогут улучшить опыт наших клиентов и усилить позицию на рынке. Для этих компаний участие в проекте — шанс попасть в периметр крупнейшего игрока на рынке российского В2В-финтеха и воплотить свои идеи в жизнь. Мы готовы поддержать инновации и помочь сильным проектам расти и развиваться с нами», — сказал директор по развитию нового бизнеса в «Точке» Антон Шкуратов.

Анастасия Демидова, руководитель направления консалтинга и открытых инноваций Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ»: «Работа в рамках модели открытых инноваций подразумевает кастомизированный подбор различных инструментов, дающих наибольший эффект. Один из актуальных в текущей среде – это M&A. Слияния и поглощения представляют собой важный инструмент для компаний, стремящихся к значительному росту и развитию. Наша задача в контексте сотрудничества с «Точкой» не ограничивается только поиском перспективных стартапов, готовых стать частью финтех-компании – мы нацелены на поддержку «Точки» в создании ценности для своих конечных клиентов».

В «Точке» уже есть кейс в рамках M&A. В 2022 г. финтех-компания стала владельцем ООО «Группа Компаний «Мэрилин», объединяющим технологичные сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. В 2023 г. «Точка» стала владельцем 100% стартапа из сферы e-commerce EcomCom. Ранее компании работали в рамках стратегического партнёрства.

Подать заявку можно до 19 мая 2024 г.

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«Точка» – финтех-компания с девятилетней историей, который обслуживает порядка 600 тыс. предпринимателей. Помимо банковских услуг, «Точка» предоставляет ряд цифровых сервисов, которые каждый день упрощают жизнь предпринимателей.

Центр корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ» помогает корпорациям интегрировать решения стартапов и развивать внутренние проекты и людей с помощью экспертизы и методологии ФРИИ для достижения целевых показателей эффективности бизнеса.