«МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

ПАО «МТС-Банк» объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на «Московской бирже».

Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

В 2020–2023 гг. кредитный портфель банка рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом. Капитал банка в этот период рос со среднегодовыми темпами 31%.

Собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой телеком-оператора России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования России. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%.

Председатель правления «МТС Банка» Илья Филатов: «В основе нашей бизнес-модели лежит уникальное сочетание собственной экспертизы в цифровом банкинге и возможностей масштабной экосистемы ведущего телеком-оператора страны. Мы создали эффективные платформенные онлайн и оффлайн решения для привлечения и удержания клиентов. Это позволяет нам создавать первоклассный клиентский опыт с фокусом на цифровых каналах, где мы совершаем более 80% продаж, а также демонстрировать высокую эффективность в привлечении и обслуживании клиентов. Мы построили прибыльный бизнес с высокой эффективностью и темпами роста. В наиболее прибыльном и привлекательном сегменте российского банковского рынка – сегменте необеспеченного кредитования физических лиц – банк в 2017-2023 гг. рос более чем втрое быстрее рынка и быстрее любого из топ-10 игроков, переместившись с 21 на восьмую позицию. Это позволило банку в семь раз увеличить операционный доход при росте активов более чем втрое. Отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income, CIR) составляет 31,2%, рентабельность капитала (ROE) – 20%. Намерение стать публичной компанией подтверждает выход «МТС Банка» на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров».

Предварительные параметры IPO

Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста.

В рамках размещения мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале банка;

Ожидается, что банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на «Московской бирже».

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.

Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также институциональным инвесторам.

Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

В случае принятия решения о проведении IPO банк раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в Центре раскрытия корпоративной информации.

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«МТС Банк» (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.

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