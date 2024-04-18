«Группа Астра» сообщает уточненную цену и объем размещения в рамках вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) основного акционера на «Московской бирже»

Дополнительно к объявленным 17 апреля 2024 г. уточненным параметрам SPO ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и разработчик инфраструктурного программного обеспечения (ПО), сообщает о ценовом ориентире и объеме SPO. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Уточненные параметры предложения

На фоне повышенного интереса к сделке от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов принято решение установить объем сделки на уровне 10% от общего количества акций компании.

Уточненный ценовой ориентир в рамках SPO – 555 руб. за одну акцию. Заявки по цене ниже 555 руб. за одну акцию будут отклонены.

Биржевая книга заявок SPO открыта до 18:30 18 апреля 2024 г, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок.

Ожидается, что сделки купли-продажи в рамках предложения будут заключаться в течение всего дня 19 апреля 2024 г.

Компания рассматривает SPO в качестве важного шага на пути превращения «Группы Астра» в одну из голубых фишек российского фондового рынка и рассчитывает в результате сделки расширить базу акционеров за счет попадания в биржевые индексы.

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«Группа Астра» – участник российского ИТ-рынка, разработчик инфраструктурного ПО. В экосистеме группы – 21 продукт, который закрывает потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная операционная система Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.

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