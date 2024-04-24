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Образовательные и карьерные ориентиры: предпочтения выпускников школ в 2024 году

11-классники в 2024 г. будут поступать на ИT- и инженерные факультеты вузов, у 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете также информационные технологии, на втором месте — педагогика. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие две тыс. родителей выпускников из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство (54%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 68%.

Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 г. — информационные технологии: стать программистами или ИT-специалистами собираются дети 26% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности (12%). На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки (10%). Дети 9% респондентов готовятся стать учителями. 7% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами, в прошлом году медицинские специальности были на втором месте по популярности.

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу ИT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 23% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году — педагогическое направление (12% респондентов). 11% родителей рассказали, что их дети планируют стать медиками. 10% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 8% — на дизайнеров.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 363

Время проведения: 1—22 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: родители детей, заканчивающих школу в этом году

Размер выборки: две тыс. респондентов

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