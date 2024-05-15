42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника

Аналитики онлайн-школы программирования «Хекслет» и исследовательский центр «Позиция» провели опрос и выяснили, что 42% работодателей испытывают сложности с поиском хорошего младшего сотрудника. По их мнению, в перечень навыков для старта работы на начальных позициях входят высокая степень самостоятельности (28%), умение быстро искать необходимую информацию (26%), четко и грамотно формулировать вопросы к коллегам (23%), а также способность анализировать большие объемы новой информации (22%) и быть ответственным за свои решения (15%). Об этом CNews сообщили представители ИЦ «Позиция».

Также, как оказалось, конкурентным преимуществом при трудоустройстве является наличие пройденной практики или проектов по специальности в рамках обучения. На это обращают внимание 61% лиц, принимающих решение о приеме кандидата на позицию.

Помимо этого, 45% собственников компаний, HR-специалистов и руководителей команд рассказали, что джуниор-специалист с профильным высшим образованием будет иметь больше преимуществ в процессе собеседования. Для 11% профиль полученного высшего образования не имеет значения. 17% респондентов готовы рассмотреть джуниоров со средним профессиональным образованием, однако для них важно, чтобы оно было именно по профилю работы, а 14% готовы трудоустроить специалистов после пройденных профессиональных курсов.

При этом 70% опрошенных считают, что джуниоров все же придется доучивать либо внутри компании, либо с помощью дополнительного обучения у провайдеров образования. Так, 39% работодателей готовы полностью или частично оплачивать молодым сотрудникам дальнейшее обучение. 42% согласились выделить бюджет для своих сотрудников на магистратуру в онлайн или офлайн-формате, а 30% остановились на профессиональных онлайн-курсах. Также респонденты поделились, что охотнее будут инвестировать в человека с высшим профильным образованием (39%) или со средним профессиональным образованием (36%).

«Абсолютное большинство респондентов рассказали про необходимость доучивать молодых специалистов. Такое положение демонстрирует важность изменений в подходах к формированию программ обучения. Учебные заведения, стремящиеся быть релевантными и эффективными, должны активно интегрировать практические элементы в свои учебные программы и поддерживать постоянный диалог с работодателями для формирования новых направлений обучения исходя из потребностей рынка», – сказал Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет.

Методология

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2024 г. Опрос проведен в городах-миллионниках России среди 1232 респондентов, занимающих позицию собственника компании, HR-специалиста или руководителя команд.

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«Хекслет» — онлайн-школа программирования, обучающая ИТ-профессиям более 12 лет. По данным независимого исследования НИУ ВШЭ, 80% выпускников Хекслета получают работу в ведущих ИТ-организациях. Среди образовательных продуктов компании есть фундаментальные программы, а также курсы повышения квалификации для разработчиков и корпоративное обучение.