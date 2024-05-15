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Рыночная капитализация Positive Technologies на Московской бирже превысила 200 млрд рублей

По итогам основной сессии торгов на Московской бирже 13 мая 2024 г. рыночная капитализация Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), единственного представителя отрасли кибербезопасности в России, чьи акции обращаются на Московской бирже, превысила 200 млрд руб. Стоимость одной акции на закрытии торгов составила 3,05 тыс. руб., а в ходе торгов 14 мая достигала 3,123 тыс. руб. за одну ценную бумагу. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies .

С момента выхода компании на Московскую биржу в декабре 2021 г. котировки акций Positive Technologies выросли уже более чем в четыре раза, а с начала 2024 г. — на 53%. В настоящее время акционерами Positive Technologies являются более 200 тыс. лиц. Акции компании входят в основной индекс Московской биржи, включающий топ–48 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Средний дневной объем торгов акциями POSI на Московской бирже за последний месяц составил один млрд руб.

Динамика рыночной капитализации Positive Technologies отражает рост бизнеса: объем отгрузок компании по итогам 2023 г. составил 25,5 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2021 г. В 2024 г. компания ставит перед собой задачу продолжить масштабирование бизнеса, разработку и запуск продаж новых продуктов, усиление команды и географическую экспансию. Ожидаемый объем отгрузок по итогам года составляет 40–50 млрд руб.

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