Selectel по итогам работы в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры в России, публикует результаты за первые три месяца 2024 г. по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил: «Результаты первого квартала соответствуют нашим ожиданиям по росту бизнеса вслед за продолжающимся трендом на цифровизацию среди российских компаний и, как следствие, увеличением спроса на облачные технологии. Количество клиентов выросло до 24,1 тыс. Клиентская база остается высоко диверсифицированной — как с точки зрения отраслей, в которых работают наши клиенты, так и с точки зрения размеров их бизнеса. Мы видим, что облачная инфраструктура стала одной из опор развития российского IT-сектора. По оценке iKS-Consulting, российский рынок облачных сервисов в 2023 г. увеличился на 34%, до 121 млрд руб., и в ближайшие годы может вырасти более чем в два раза. Мы ожидаем, что в 2024 г. текущий тренд сохранится, а стабильно высокая рентабельность и устойчивый финансовый профиль Selectel позволят нам активно инвестировать в будущий рост».

Выручка компании по итогам I квартала 2024 г. составила 2,9 млрд руб., что на 24% выше, чем в I квартале 2023 г.

Выручка I квартала была сформирована за счет флагманских продуктов Selectel, на которые приходится около 85% оборота компании: выручка направления «Публичные и частные облака» выросла на 49% за счет повышенного спроса клиентов как на публичные, так и частные облачные решения.

Выручка направления «Частные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 17% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Продукты PaaS (платформа как услуга, аренда готовых платформенных решений) при небольшой доле в выручке показывают высокие темпы роста и имеют дальнейший потенциал развития. Так, сервис управления контейнерной инфраструктурой (Managed Kubernetes) показал рост выручки более чем на 40%, а сервис для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке (DBaaS, Database as a service) — в 2 раза.

Заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков сказал: «В 2024 г. мы продолжаем совершенствовать существующие продукты и запускать новые. В частности, мы запустили новый сервис “Готовое облако 1С”, расширили список доступных конфигураций выделенных серверов и улучшили функциональность облачных баз данных. Также мы продолжаем добавлять новые инструменты информационной безопасности, которую клиенты обозначают в качестве ключевого приоритета при построении IT-инфраструктуры».

Количество клиентов выросло на более чем 1,4 тыс. компаний до 24,1 тыс. (с 22,7 тыс. на конец I квартала 2023 г.).

Распределение выручки по клиентам остается высоко диверсифицированным.

С точки зрения отраслей в выручке представлены разные сферы экономики. Традиционно большая часть приходится на ИТ-сектор (36%), ритейл (20%) и медиа (8%). При этом наибольший рост потребления облачных сервисов в I квартале 2024 года показали компании из финансовой сферы (в 1,6 раза год к году), ритейла (в 1,5 раза) и девелопмента (в 1,5 раза).

С точки зрения размера клиентов выручка равномерно распределена между крупными, средними и малыми клиентами. За отчетный период все группы клиентов показали рост выручки, однако наибольший темп роста был у крупных клиентов – около 40% год к году.

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) по итогам I квартала 2024 г. выросли на 24% до 1,3 млрд руб. ввиду увеличения масштабов бизнеса.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% до 1,7 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне в 58%.

Чистая прибыль Selectel увеличилась на 46% до 0,9 млрд руб. вслед за ростом выручки. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 5 п.п. до 32%.

Selectel активно инвестирует в поддержание высоких темпов роста бизнеса. Капитальные затраты в I квартале 2024 г. составили 1 млрд руб. и в основном включают: 0,7 млрд руб. в серверное оборудование, что в 3 раза выше прошлого периода, что обусловлено ростом масштабов бизнеса, а также низкой базой I квартала 2023 г.; 0,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 2 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра «Юрловский» в 2024 г. Запуск первой очереди на 1 тыс. стоек планируется в 2025 г., что вместе с расширением текущих площадок обеспечит Selectel необходимой мощностью для будущего роста.

В I квартале 2024 г. скорректированный свободный денежный поток составил 0,3 млрд руб. против 0,5 млрд руб. годом ранее, что обусловлено ростом капитальных затрат, описанных выше.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» улучшился до уровня 1,3х на 31 марта 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 г. главным образом ввиду роста скорр. EBITDA.