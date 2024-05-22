Вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев: к 2030 году на российском рынке останется не больше 3 экосистем

В кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2024» вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев спрогнозировал ключевые изменения в развитии телеком рынка в РФ до 2030 г. Так, по мнению Евгения Черешнева, число экосистем уменьшится, а рынок ждет консолидация. Помимо этого Евгений Черешнев предполагает, что уже на горизонте пяти лет экосистемы как в России, так и в мире столкнутся с новыми подходами к их регулированию.

«Уже к 2030 г. на российском рынке просто не останется места для большого числа онлайн-кинотеатров, сервисов музыкального стриминга, онлайн-библиотек и т.д. В итоге на российском рынке начнется консолидация. Причин у такой тенденции две. Во-первых, изначально преимуществом экосистем было сокращение пути клиентов до контента, продуктов или услуг. Философия заключалась в том, что все, что нужно, находилось в быстром доступе и под рукой. Сегодня же такой подход не является чем-то уникальным – клиентский путь и так сокращен донельзя. Так что экосистемы, которые не смогут предложить что-то уникальное, кроме короткого клиентского пути, будут поглощены другими игроками», -- сказал Евгений Черешнев.

«Вторая причина предстоящей консолидации заключается в том, что экосистемы и сервисы внутри них будут все агрессивнее конкурировать друг с другом за одни и те же кадры, аудиторию и ресурсы. В итоге на российском рынке останется не больше трех экосистем», -- отметил Евгений Черешнев

«В этой гонке выиграют те экосистемы, которые смогут наладить процесс регулярного предложения клиентам новых, уникальных продуктов. Это возможно только за счет эффективных потоковых M&A или построения в периметре экосистемы эффективного центра собственных инновационных разработок. M&A – более реалистичный путь, примером которого является Microsoft и их недавний вход в капитал Open AI для моментального по рыночным меркам получения лучшего в мире генеративного ИИ для всех своих продуктов», сказал добавил Евгений Черешнев.

Помимо этого, Евгений Черешнев предположил, что в ближайшие годы крупнейшие развитые страны ужесточат регулирование экосистем: «Нужно быть готовыми к тому, что в развитых странах граждане получат возможность выгружать все свои данные из экосистем, которыми они пользуются сейчас, для дальнейшего перехода в новые экосистемы. Сейчас формируется понимание того, что данные и цифровой след – это собственность граждан».