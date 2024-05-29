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К Mango Office присоединились 9 новых городов

Mango Office объявила о расширении географии присутствия до 146 городов.

С 27 мая 2024 г. услугами Mango Office теперь смогут воспользоваться колл- и контакт-центры, отделы продаж компаний из 9 городов России: Ковров, Балашиха, Воскресенск, Подольск, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Электросталь, Реутов.

Благодаря увеличению зоны покрытия местные предприниматели смогут подключать свои компании к облачным инструментам для записи, расшифровки и анализа коммуникаций с клиентами.

Эльвира Рудакова, директор департамента по региональному развитию Mango Office, сказала: «Мы видим устойчивый интерес регионального рынка к своим продуктам. Клиенты отмечают — наши инструменты для коммуникации просты, удобны и гибки. Это оптимальное решение для бизнеса любого масштаба.

Поэтому Mango Office планирует последовательно увеличивать территорию предоставления услуг».

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