В ИТ-отрасли спрос на юристов, специализирующихся в области M&A, вырос на 29% в 2024 году

За первые пять месяцев 2024 г. количество вакансий для юристов в сфере слияния и поглощения в ИТ-отрасли выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и образовательной платформы Moscow Digital School, входящий в Ultimate Education.

Аналитики связывают такой рост с тем, что сектор TMT (технологии, медиа и телекоммуникации) за последние два года все еще остается лидером по количеству сделок слияния и поглощения на российском рынке, согласно данным исследования Aspiring Capita. Кроме того, в 2023 году рынок слияний и поглощений в России в денежном выражении вырос на 18%, и на российском M&A-рынке увеличилась активность со стороны стратегических инвесторов и государства.

В свою очередь этот тренд привел к росту заработной платы юристов, специализирующихся в области M&A. Средняя оплата труда юристов в области слияний и поглощений в 2024 году составляет 78,57 тыс. руб., что на 35% больше, чем годом ранее (57 930 рублей). В 2023 г. по отношению к 2022 го. также был отмечен рост средней заработной платы таких специалистов на 39%.

В целом, за первые пять месяцев 2024 г. количество вакансий для юристов в сфере слияния и поглощения выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого г. Сегодня эти специалисты наиболее востребованы в ИT, финансовой отрасли, строительстве и недвижимости, где отмечается самое большое количество вакансий. Так, в 2024 г. на 17% вырос спрос на юристов по M&A в финансовой индустрии, в ИT — 29%, в сфере строительстве и недвижимости — 145%. Кроме того, бизнес стал чаще обращаться к консалтинговым юридическим компаниям для сопровождения M&A-проектов. Так, наибольшее количество вакансий наблюдается в этой сфере, а в 2024 г. рост вакансий составил 112% от консалтинговых компаний.

При этом в таких отраслях, как FMCG, сельское хозяйство и управляющие компании крупных холдингов был отмечен резкий рост вакансий для юристов по M&A в сравнении с 2023 годом. В среднем количество вакансий увеличилось в 4 раза. Говоря о максимальной зарплате, то около 300 тыс. руб. готовы предложить юристам в промышленной отрасли, 225 тыс. руб. – в управляющих компаниях крупных холдингов, а 170 тыс. руб. – в строительстве и недвижимости.

Дмитрий Утукин, юридический рекрутер, сооснователь кадрового агентства по подбору юристов Magiс Staff: «Спрос на юристов по M&A значительно вырос из-за множества сделок, связанных с уходом иностранного бизнеса. По нашим оценкам, он не снижается, это самая популярная вакансия в Magic Staff. Падение стоимости активов и снижение инвестиционной активности также способствуют увеличению внутрироссийских сделок. Несмотря на неблагоприятные условия, цифровизация бизнеса продолжается, стимулируя сделки в IT-индустрии. Кроме того, растет число сделок в интересах государства. Государство активно участвует в слияниях и поглощениях через свои компании и косвенно стимулирует M&A-активность в различных отраслях. В 2023 году доля сделок с участием государства увеличилась до 9.7% по сравнению с 6.2% годом ранее. Крупнейшие сделки включают приобретение банком ВТБ банка «Открытие» за $4.83 млрд, покупку Росатомом участков уранового месторождения в Казахстане за $1.6 млрд и выкуп Газпромбанком 14 торговых центров «Мега» у Ingka Centres за $1.43 млрд. Поэтому мы не ожидаем снижения спроса на услуги M&A юристов ни в 2024, ни в 2025 году».

Анастасия Нерчинская, M&A-юрист и эксперт образовательной платформы Moscow Digital School: «Сделки приобретения активов у иностранцев в 2022-23 гг. проходили фактически на условиях “as is” – без проведения полноценного due diligence и оценки рисков. Продавцы-иностранцы, как правило, отказывались предоставлять покупателям какие-либо гарантии, не раскрывали всей информации о бизнесе и т.п. Если ряд активов, приобретенных без due diligence и инструментов распределения рисков, в 2024 году выйдет на вторичный рынок, – от legal M&A-команды потребуется максимум профессионализма, чтобы защитить интересы продавцов. Нужен будет широкомасштабный аудит приобретенных активов и бизнес-процессов (комплексный due diligence, инвентаризация, переоценка и т.п.). Структурировать такие сделки будет значительно сложнее, так как покупатели потребуют «стандартной» транзакционной защиты. Эти процессы приведут к необходимости усиления legal – M&A- экспертизы (в том числе внутренней). Если такие активы не будут выставлены на продажу – покупатели будут их интегрировать в контур своих бизнесов. Это потребует серьезной перенастройки процессов корпоративного управления, реструктуризаций, переформатирования многих ранее существующих корпоративных процедур. Все это также неизбежно увеличивает нагрузку на M&A-юристов. При этом от M&A-юристов сегодня требуется принципиально новый набор компетенций: от оценки рисков и управления проектом, до оперативного поиска решений в быстро меняющейся регуляторной среде. Такие юристы всегда были в дефиците. Сегодня принципиально усложнились M&A-задачи. Поэтому рост спроса на профессиональных M&A юристов в текущий момент – совершенно понятное явление. Что касается состояния M&A-рынка в 2024 году – сейчас сложно дать какие-либо отдаленные прогнозы. Скорее всего M&A-активность стабилизируется, фокус переместится на внутренний рынок, часть приобретенных у иностранцев активов будет перепродана или реорганизована, а M&A-процедуры (как и формы владения бизнесами) станут более сложными».