C3 Solutions разворачивает партнерскую сервисную сеть по всей России

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных решений для ЦОДов, промышленной и ИТ-инфраструктуры, развернул сеть партнерских сервисных центров по всей территории России. Авторизованные специалисты компаний-партнеров будут предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту линеек оборудования вендора.

Прежде всего событие касается сервиса новых линеек оборудования вендора – источников бесперебойного питания и систем кондиционирования воздуха в ЦОДах.

Компании-партнеры, вошедшие в сервисную сеть C3 Solutions, проходят обязательное обучение. После этого они получают статус авторизованного сервисного партнера и именной сертификат, ограниченный по времени действия. Каждый партнер будет регулярно подтверждать свой уровень на соответствие строгим требованиям производителя. Вендор осуществляет постоянный контроль за подготовкой инженеров сервисной сети и за качеством предоставляемых услуг.

В список сервисных партнеров C3 Solutions на сегодняшний день вошли более 130 компаний из 80 городов России. Полный перечень указан на сайте производителя.

Услуги сервисных партнерских центров распространяются на следующие линейки решений C3 Solutions: однофазные источники бесперебойного питания; трехфазные источники бесперебойного питания; структурированные кабельные системы; прецизионные кондиционеры; системы мониторинга параметров ЦОДа.

Заказчикам доступен большой перечень ЗИП и расходных материалов на складах по всей стране.

«С помощью этой инициативы мы обеспечим максимально комфортные условия работы с нашим оборудованием, – сказал Глеб Олифер, руководитель отдела клиентского сервиса C3 Solutions. – Запуск сети авторизованных сервисных партнеров существенно повысит доступность и скорость обслуживания заказчиков в любой точке России. Наши клиенты могут быть уверенными в том, что их не оставят наедине со сложностями и всегда предоставят оперативную квалифицированную помощь. В любом месте и в любое время».

Заказчики, запустившие в эксплуатацию оборудование C3 Solutions, получают различные преференции от производителя: выезд и консультации лучших сервисных инженеров. Пользователи оборудования C3 Solutions получают постоянный доступ к компетентным специалистам в любом регионе России; оперативность и своевременность реакции на инциденты. Время реакции на запросы максимально сокращено за счет удобного расположения сервисных партнерских центров; возможность воспользоваться широким спектром услуг, от планового технического обслуживания до услуги подмены оборудования на время ремонта; лучший сервис в стране. Все центры обслуживания работают в соответствии с высокими стандартами C3 Solutions и постоянно проходят проверку вендором.