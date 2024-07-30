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АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata

Алмазодобывающая компания АЛРОСА внедряет новую информационную систему по управлению данными, которая станет фундаментом для построения различных аналитических систем: отчетности, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Её основой стали продукты российского вендора Arenadata — Arenadata DB, Arenadata Hadoop и Arenadata QuickMarts.

АЛРОСА переходит на решения по управлению данными от отечественных поставщиков. Выбор инструментов, пилотные проекты и архитектурные сравнения решений начались несколько лет назад. Для команды АЛРОСА было важно, чтобы предоставляющий их вендор занимал сильную позицию, обладал широкой партнёрской сетью и мог привести примеры использования своих продуктов крупнейшими российскими компаниями.

«Выбирая вендора, мы обращали внимание на то, как он позиционирует себя и свои продукты. И считаем, что Arenadata берет высокую планку, заявляет о ней и представляет себя как полноценный вендор. То есть как компания, которая планирует развивать свои продукты, делать их доступными и создавать вокруг экосистему партнёров, подрядчиков, интеграторов и клиентов. При этом для нас было важно найти такого вендора, который будет с нами надолго», — комментирует Кирилл Севергин, руководитель центра компетенций по управлению данными АЛРОСА ИТ.

В 2023 году офис CDO АЛРОСА сформировал представление проекта, после чего были закуплены лицензии, выбран подрядчик. Основная его цель — обеспечить технологическую готовность компании к реализации функциональных задач. При этом АЛРОСА ставит перед собой короткие сроки реализации проекта по внедрению новой информационной системы по управлению данными. Сейчас система запущена в опытно-промышленную эксплуатацию.

«Столь короткие сроки обусловлены тем, что цель проекта — не заместить один продукт другим, а обеспечить технологическую готовность к реализации функциональных проектов. Это позволит нам получить мощный фундамент, который станет основой для каждого нового проекта по импортозамещению», — объяснил Кирилл Севергин.

«Работа с данными для промышленных компаний сопряжена со значительными сложностями, так как, в отличие от того же ритейла или финансового сектора, промышленники собирают множество разрозненной и разнообразной информации. И поэтому представители этой сферы часто опасаются начинать активно работать с Big Data. И то, что АЛРОСА уже успешно реализует проекты по работе с данными, дает ей существенное преимущество и возможность активного развития», — считает Максим Власюк, директор департамента Группы Arenadata по работе с промышленным сектором.

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АЛРОСА — алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В группе АЛРОСА работают более 30 тыс. человек. Созданная в 2019 году, АЛРОСА ИТ отвечает за информатизацию и развитие бизнес-процессов, а также базовые ИТ-сервисы и инфраструктуру алмазодобывающей компании.

Группа Arenadata — ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных. Группа представлена во всех ключевых нишах рынка и занимает лидирующие позиции в большинстве продуктовых категорий. Технологическая платформа Группы Arenadata дает клиентам возможность извлечь максимум пользы от накопленной информации — от оптимизации затрат до применения ИИ для удержания и завоевания новых клиентов. Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики — финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе.

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