Конференция «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» открывает бизнес-сезон в Москве

3 сентября в Москве состоится конференция «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений». Лидеры рынка — ИТ-заказчики и производители решений — встретятся на одной площадке, чтобы обсудить актуальную ситуацию на российском рынке аппаратных и программных решений, а также вопросы импортозамещения.

Конференция пройдет в формате тематических дискуссий. В ходе открытого диалога спикеры обсудят векторы развития отечественного ИТ-рынка, поделятся достигнутым прогрессом и текущими барьерами в вопросе импортозамещения. Представители ИТ-заказчиков расскажут о своих подходах к выбору инфраструктурных решений и об опыте их внедрения. Производители ИТ-продуктов поделятся стратегиями их развития и дорожными картами.

В демо-зоне конференции будут представлены флагманские продукты и комплексы решений от «Группы Астра» (xData), «Гравитон», Orion soft, «Аквариус», «Киберпротект», «Р7-Офис», «Скала^р», ICL Techno, eXpress и других ведущих российских производителей.

Кроме того, на Tech2b Conf состоится презентация нового российского программно-аппаратного комплекса (ПАК) для машинного обучения от К2 НейроТех. У посетителей будет возможность осмотреть ML-ПАК и задать вопросы специалистам в выставочной зоне.

В программе деловой части:

Пленарная сессия «TECH View. Задачи бизнеса — решения ИТ»

Обсудим препятствия на пути к импортозамещению и способы их преодоления, а также критерии выбора альтернативных решений для построения ИТ-инфраструктуры

Дискуссии «TECH Talk»

Hard-вектор российского ИТ-рынка. Оценим рынок и возможности доступных сейчас серверов, систем хранения данных и резервного копирования Множество VMесто привычного. Разберем подходы к выбору из 50+ платформ виртуализации на рынке и сценарии внедрения частного облака Инфраструктурный soft-переход. Рассмотрим операционные системы, службы каталога, СУБД, пользовательские сервисы с точки зрения производительности, необходимости миграции монолитных баз данных и построения экосистемы

Организатор «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» — К2Тех.

Участие в конференции бесплатно, по предварительной регистрации. Подробности по ссылке.