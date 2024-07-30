CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Импортонезависимость
|

«ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и студии разработки игр AGAVA оценили итоги полугодия в российской игровой индустрии. По мнению экспертов, она успешно адаптировалась к текущим рыночным условиям и продолжает расти за счет поддержки со стороны государства и профильных ассоциаций. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Рынок успешно адаптировался к изменениям

Эксперты «ЮKassa» отмечают, что обороты платежей и количество покупок в игровой отрасли стабильно растут.

«По данным «ЮKassa», в январе-июне 2024 г. оборот компаний в этом сегменте увеличился на 11% по сравнению с теми же месяцами 2023 г. Покупок стало на 5% больше, при этом количество покупателей снизилось на 21%. Средний чек вырос на 6% и составил 520 руб.», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

В студии разработки игр AGAVA оптимистично оценивают развитие отрасли в среднесрочной перспективе: после просадки рынка в 2022 г., который был кризисным для всей индустрии, в сегменте начался рост, продолжающийся до сих пор.

«Главный фактор роста — успешная адаптация российского видеоигрового бизнеса к новым условиям. Одним из ключевых драйверов фундаментальных изменений становится государство, появляются профильные ассоциации, увеличивается поддержка независимых разработчиков. Если текущая динамика сохранится, мы можем прогнозировать, что в ближайшие пару лет рынок будет расти на 15-20% год к году», — отметил CEO компании AGAVA Алексей Яровит.

Растет спрос на альтернативные способы оплаты

Банковские карты остаются самым популярным способом оплаты игр, но в январе-июне 2024 г. их доля снизилась на 6 п. п. в годовом выражении и составила 40%. В то же время доля инвойсинга увеличилась на 3 п. п., до 28%. Наибольший рост показывает SberPay: его доля в линейке платежных методов «ЮKassa» составила 22%, увеличившись на 4 п. п. год к году.

«Мы наблюдаем тренд на диверсификацию платежных инструментов почти во всех отраслях, и гейминг не исключение. Пользователи ценят удобство, безопасность и гибкость платежей. Мы ждем, что в ближайшем будущем этот тренд будет сохраняться», — отметил коммерческий директор «ЮMoney».

Аудитория видеоигр расширяется

По оценкам AGAVA, более 60% россиян играют в видеоигры, причем продукты геймдев-индустрии охватывают интересы почти всех возрастных групп.

«С одной стороны, аудитория стремительно молодеет — дети с самого раннего возраста знакомятся с edutainment-продуктами. В то же время она становится более зрелой — хардкорные российские геймеры с годами не теряют своей страсти к играм, а пожилые люди любят судоку и другие похожие жанры, которые помогают поддерживать когнитивные функции», — сказал CEO компании AGAVA.

Дальнейшее развитие требует вложений и прозрачности

Российский геймдев довольно успешно адаптируется к новым вызовам рынка, констатируют в AGAVA, но негативным фактором остается сильная нехватка финансирования.

«К традиционным индустриальным факторам, таким как баланс спроса и предложения, перманентно возрастающие расходы на маркетинг и продакшн, добавились правовые и регуляторные риски. При этом для российского геймдева характерна низкая инвестиционная активность», — отметил CEO компании AGAVA.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что игровая отрасль продолжит развиваться: новые технологии, VR/AR и метавселенные открывают все больше возможностей для развлечения и взаимодействия игроков.

«Успех индустрии зависит от того, насколько безопасно и комфортно будет чувствовать себя в ней каждый участник. Ключевым фактором станет прозрачность, которая позволит укрепить доверие между игроками и компаниями», — сказал коммерческий директор «ЮMoney».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

В России вводятся жесткие ограничения в соцсетях: запрет на звонки от неизвестных и регистрация блогеров

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024