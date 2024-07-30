«ЮMoney»: как изменилась игровая индустрия за полгода: рост аудитории и разнообразия продуктов

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и студии разработки игр AGAVA оценили итоги полугодия в российской игровой индустрии. По мнению экспертов, она успешно адаптировалась к текущим рыночным условиям и продолжает расти за счет поддержки со стороны государства и профильных ассоциаций. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Рынок успешно адаптировался к изменениям

Эксперты «ЮKassa» отмечают, что обороты платежей и количество покупок в игровой отрасли стабильно растут.

«По данным «ЮKassa», в январе-июне 2024 г. оборот компаний в этом сегменте увеличился на 11% по сравнению с теми же месяцами 2023 г. Покупок стало на 5% больше, при этом количество покупателей снизилось на 21%. Средний чек вырос на 6% и составил 520 руб.», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

В студии разработки игр AGAVA оптимистично оценивают развитие отрасли в среднесрочной перспективе: после просадки рынка в 2022 г., который был кризисным для всей индустрии, в сегменте начался рост, продолжающийся до сих пор.

«Главный фактор роста — успешная адаптация российского видеоигрового бизнеса к новым условиям. Одним из ключевых драйверов фундаментальных изменений становится государство, появляются профильные ассоциации, увеличивается поддержка независимых разработчиков. Если текущая динамика сохранится, мы можем прогнозировать, что в ближайшие пару лет рынок будет расти на 15-20% год к году», — отметил CEO компании AGAVA Алексей Яровит.

Растет спрос на альтернативные способы оплаты

Банковские карты остаются самым популярным способом оплаты игр, но в январе-июне 2024 г. их доля снизилась на 6 п. п. в годовом выражении и составила 40%. В то же время доля инвойсинга увеличилась на 3 п. п., до 28%. Наибольший рост показывает SberPay: его доля в линейке платежных методов «ЮKassa» составила 22%, увеличившись на 4 п. п. год к году.

«Мы наблюдаем тренд на диверсификацию платежных инструментов почти во всех отраслях, и гейминг не исключение. Пользователи ценят удобство, безопасность и гибкость платежей. Мы ждем, что в ближайшем будущем этот тренд будет сохраняться», — отметил коммерческий директор «ЮMoney».

Аудитория видеоигр расширяется

По оценкам AGAVA, более 60% россиян играют в видеоигры, причем продукты геймдев-индустрии охватывают интересы почти всех возрастных групп.

«С одной стороны, аудитория стремительно молодеет — дети с самого раннего возраста знакомятся с edutainment-продуктами. В то же время она становится более зрелой — хардкорные российские геймеры с годами не теряют своей страсти к играм, а пожилые люди любят судоку и другие похожие жанры, которые помогают поддерживать когнитивные функции», — сказал CEO компании AGAVA.

Дальнейшее развитие требует вложений и прозрачности

Российский геймдев довольно успешно адаптируется к новым вызовам рынка, констатируют в AGAVA, но негативным фактором остается сильная нехватка финансирования.

«К традиционным индустриальным факторам, таким как баланс спроса и предложения, перманентно возрастающие расходы на маркетинг и продакшн, добавились правовые и регуляторные риски. При этом для российского геймдева характерна низкая инвестиционная активность», — отметил CEO компании AGAVA.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что игровая отрасль продолжит развиваться: новые технологии, VR/AR и метавселенные открывают все больше возможностей для развлечения и взаимодействия игроков.

«Успех индустрии зависит от того, насколько безопасно и комфортно будет чувствовать себя в ней каждый участник. Ключевым фактором станет прозрачность, которая позволит укрепить доверие между игроками и компаниями», — сказал коммерческий директор «ЮMoney».