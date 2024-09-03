На фоне кадрового голода удаленки стало больше

Кадровый голод привел к увеличению числа компаний, практикующих удаленку. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Компаний, где есть удаленка, сейчас на треть больше, чем было в июне этого года: в основном, из-за острого дефицита кадров, частично — из-за аномально жаркой погоды этого лета. Сейчас предприятий и организаций, разрешающих офисному персоналу трудиться из дома, — 44%. В Москве и регионах чуть больше (43 и 45% соответственно), в Санкт-Петербурге — чуть меньше (39%). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании тоже чуть выросла, хотя удаленка все так же остается привилегией: в июне этого года работодателей, у которых в режиме home-офиса работало более трети штатной численности, было лишь 4%, сегодня таковых — 11%.

Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 3%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге и регионах (6, 2 и 3% соответственно).

Работают на удаленке, по-прежнему, чаще всего ИT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), кол-центры и юристов.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 194

Время проведения: 11 августа – 2 сентября 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.