В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности

В опорном вузе ОЭЗ «Технополис Москва» – НИУ МИЭТ увеличили количество бюджетных мест почти до 1000. В 2024 г. уже подано свыше 15,7 тыс. заявлений. На 320 мест на инженерные специальности увеличил набор и Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), базовая кафедра которого располагается на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

НИУ МИЭТ – центр образования, науки и инноваций в области электроники и ИT. Его выпускники составляют основной кадровый и научный потенциал отечественных предприятий электроники, а сам университет является координатором Ассоциации вузов, готовящих кадры в области разработки электронной компонентной базы. В 2024 г. из стен НИУ МИЭТ вышло свыше 1300 молодых специалистов.

«С каждым годом увеличивается количество бюджетных мест по техническим направлениям подготовки для решения кадрового вопроса в промышленности. С начала 2024 г. компании микроэлектроники создали свыше 740 новых рабочих мест. А за последние пять лет один лишь НИУ МИЭТ увеличил количество бюджетных мест почти на 25%. Так, в 2022 г. на инженерные направления подготовки бакалавриата было выделено 798 мест, в 2023 г. – 837, а в 2024 г. – 921 место. В этом году общее количество заявлений на бюджетные места в вузе превысило 15,7 тыс., из которых 97% приходятся на технические специальности. Также в текущем году для абитуриентов впервые свои двери открыл Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ, где выпускники 9 и 11 классов будут получать среднее профессиональное образование. Выпускники НИУ МИЭТ имеют особое значение для предприятий ОЭЗ «Технополис Москва», входящих в столичный кластер микроэлектроники. В настоящее время это около 40 компаний», – отметил Анатолий Гарбузов.

Традиционно большим спросом среди абитуриентов НИУ МИЭТ пользуются ИT-направления «Программная инженерия» и «Прикладная информатика», а также технические направления «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника». Также в 2024 г. было много желающих поступить на направление подготовки «Электроника и наноэлектроника», где доступно наибольшее количество бюджетных мест. Это объясняется, в том числе, активной популяризацией электронной промышленности, как перспективной карьерной траектории для высококвалифицированного специалиста.

Как отметил проректор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр Балашов, средний балл по одному предмету ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет, существенно вырос по сравнению с 2023 г., даже несмотря на увеличение контрольных цифр приема на 13,5%.

«В рамках приемной кампании этого года видим, что баллы ЕГЭ, с которыми поступали ребята, стали выше. По сумме трех экзаменов проходной балл составил от 200 до 270 на абсолютном большинстве направлений подготовки. Количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет увеличилось почти до 1000, а в магистратуру – до 433», – сказал Александр Балашов.

На 320 мест увеличил набор на инженерные специальности МГОК, базовая кафедра которого располагается в ОЭЗ «Технополис Москва». При этом конкурс по техническим направлениям на данный момент составляет два человека на место.

«Наибольший рост абитуриентов ИГОК – свыше 550 – зафиксирован на специальности «Технология машиностроения» и «Эксплуатация БАС». Одна из причин – популяризация инженерных специальностей и мобильности среднетехнического образования на рынке труда. Молодежь выбирает возможность получить за более короткий срок практические навыки востребованной технической профессии и гарантированную работу за счет стажировок и практик во время учебы. Всего в этом году планируется принять почти 12,5 тыс. первокурсников, что в 1,3 раза больше, чем в приемную кампанию прошлого года. Большинство образовательных программ учебного заведения предназначены для выпускников 9 класса, что позволяет оперативно пополнять столичный рынок труда молодой и амбициозной высококвалифицированной рабочей силой», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.