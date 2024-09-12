ИТ-компания «Инфосистемы Джет» вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

ИТ-компания «Инфосистемы Джет», российский системный интегратор, стала членом Ассоциации участников отрасли ЦОД.

«Инфосистемы Джет» уже более 25 лет в индустрии ЦОДостроения и реализовала более 150 проектов в России и СНГ. Каждый год компания создает центры обработки данных разной сложности и сопровождает клиентов на всех этапах: от выбора места до эксплуатации и сервисного обслуживания. В 2018 г. «Инфосистемы Джет» построила четыре ЦОДа в условиях Крайнего Севера.

Ассоциация участников отрасли ЦОД — это профессиональная некоммерческая организация, которая действует в интересах игроков рынка ЦОД. Организация была создана в 2013 г. и занимается развитием профессионального сообщества, формализацией инновационной отрасли, созданием аналитических и методических материалов, нормативных документов и стандартов. Также ассоциация ведет просветительскую и консультационную деятельность и проводит крупнейшие профильные мероприятия.

В Ассоциацию участников отрасли ЦОД входят как компании, так и независимые эксперты из разных городов России, и с каждым годом география расширяется.

Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет», сказал: «Сейчас динамика ИТ-рынка такова, что за год в любой из отраслей происходят колоссальные изменения. Отрасль ЦОДостроения не исключение. Трансформации происходят как в подходах к строительству, так и в технологиях, которые применяются в ЦОДах. Чтобы оставаться на волне в условиях постоянно меняющегося рынка, нужно всегда быть открытыми для новой информации и решений. У нас огромный опыт в строительстве ЦОДов, и мы всегда открыты для обмена опытом. Для нас очень важно быть в постоянном диалоге с ведущими экспертами индустрии, и Ассоциация участников отрасли ЦОД предоставляет платформу для такого диалога. Мы возлагаем большие надежды на развитие этого сотрудничества».

Павел Костюрин, руководитель группы комплексного сервиса и эксплуатации инженерных систем «Инфосистемы Джет», сказал: «Поскольку отрасль ЦОД — одна из важнейших и перспективных в России, мы хотели бы не только реализовывать успешные проекты в этой сфере, но и постараться изменить рынок к лучшему. Мы уверены, что в основе успешного устойчивого развития рынка ЦОД лежат создание доверенного профессионального пространства, обмен экспертизой и опытом с участниками отрасли, а также ответственное отношение к ведению бизнеса. Мы надеемся, что сможем внести значительный вклад в развитие общественной отраслевой платформы, и считаем, что вступление «Инфосистемы Джет» в Ассоциацию участников отрасли ЦОД откроет новые возможности как для нашей компании, так и для членов ассоциации».

Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД, отметил: «Априори членство в профессиональных ассоциациях показывает зрелость компаний, которые выходят за рамки успешных бизнес-процессов и готовы вкладывать свои силы в системное развитие рынка. По факту эти усилия возвращаются кратно. В лице компании «Инфосистемы Джет» не только мы, но отрасль в целом получает ответственного участника клуба отрасли ЦОД, обладающего мощной и в чем-то редкой экспертизой, которой коллеги готовы делиться для достижения общественно полезных профессиональных целей».