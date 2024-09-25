Цифровой инструмент «Газпромнефть-Развития» признали лучшим на отраслевом конкурсе

«Газпромнефть-Развитие» вошло в число лауреатов конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли». Используемая в компании «Система интегрированного инжиниринга комплексных проектов» признана лучшей среди продуктов на базе платформы low-code/no-code.

В этой номинации были представлены продукты, созданные без написания программного кода. Победителей конкурса выбирали по таким критериям, как инновационность, тиражируемость, эффективность, прозрачность, значимость для предприятия и отрасли.

«Систему интегрированного инжиниринга комплексных проектов» разработала для «Газпромнефть-Развития» группа компаний IBS. Цифровое решение предназначено для оптимизации работы с данными месторождений и ключевыми факторами на ранних этапах проработки проекта. Оно дает возможность учитывать множество неопределенностей, анализировать риски, строить прогнозы на длительный срок. Это повышает эффективность планирования опытно-промышленных работ и улучшает результаты проектов.

По мнению гендиректора «Газпромнефть-Развития», заместителя начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи «Газпром нефти» Айдара Сарварова, создание «Системы интегрированного инжиниринга комплексных проектов» стало шагом вперед в управлении рисками в добывающей промышленности.

«Инструмент предлагает комплексный подход к инжинирингу проектов, оценке альтернатив и потенциала каждого возможного варианта разработки месторождения. Признание нашего продукта отраслевым сообществом – важное для нас достижение. Выбирать и создавать актуальные и современные технологии – один из ключевых принципов реализации крупных проектов «Газпром нефти», – прокомментировал Айдар Сарваров.

Добавим, нынешний конкурс «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» стал 15-м по счету, а награждение победителей прошло в рамках X федерального форума по ИТ и цифровым технологиям Smart Oil & Gas.