CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Цифровой инструмент «Газпромнефть-Развития» признали лучшим на отраслевом конкурсе

«Газпромнефть-Развитие» вошло в число лауреатов конкурса «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли». Используемая в компании «Система интегрированного инжиниринга комплексных проектов» признана лучшей среди продуктов на базе платформы low-code/no-code.

В этой номинации были представлены продукты, созданные без написания программного кода. Победителей конкурса выбирали по таким критериям, как инновационность, тиражируемость, эффективность, прозрачность, значимость для предприятия и отрасли.

«Систему интегрированного инжиниринга комплексных проектов» разработала для «Газпромнефть-Развития» группа компаний IBS. Цифровое решение предназначено для оптимизации работы с данными месторождений и ключевыми факторами на ранних этапах проработки проекта. Оно дает возможность учитывать множество неопределенностей, анализировать риски, строить прогнозы на длительный срок. Это повышает эффективность планирования опытно-промышленных работ и улучшает результаты проектов.

По мнению гендиректора «Газпромнефть-Развития», заместителя начальника департамента по крупным проектам разведки и добычи «Газпром нефти» Айдара Сарварова, создание «Системы интегрированного инжиниринга комплексных проектов» стало шагом вперед в управлении рисками в добывающей промышленности.

rrr_1885_cadr.jpg

«Инструмент предлагает комплексный подход к инжинирингу проектов, оценке альтернатив и потенциала каждого возможного варианта разработки месторождения. Признание нашего продукта отраслевым сообществом – важное для нас достижение. Выбирать и создавать актуальные и современные технологии – один из ключевых принципов реализации крупных проектов «Газпром нефти», – прокомментировал Айдар Сарваров.

Добавим, нынешний конкурс «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» стал 15-м по счету, а награждение победителей прошло в рамках X федерального форума по ИТ и цифровым технологиям Smart Oil & Gas.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Всемирный Open Source в беде – координаторы разработки не хотят работать бесплатно и готовят массовый побег. Опрос

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

SAP 10 лет завышала цены на госзакупках США

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый. Опрос

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: