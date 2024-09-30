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Кредитный рейтинг «Т1» и его облигаций повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом

Кредитный рейтинг холдинга «Т1» повышен с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом рейтинговым агентством НКР. Кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций «Т1» серии 001P-01 (ISIN RU000A1071R5) соответствует рейтингу эмитента и установлен на уровне A+.ru. Кредитный рейтинг присвоен по национальной рейтинговой шкале. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Повышение рейтинга холдинга «Т1» обусловлено стремительным ростом объёмов бизнеса компании в 2023 г. и, как следствие, существенным улучшением финансовых метрик и позитивным прогнозом качества операционных показателей по итогам 2024 г. Устойчивые рыночные позиции компании наряду со значительной диверсификацией заказчиков, характеризующихся устойчивым финансовым положением, также обеспечивают позитивную оценку бизнес-профиля «Т1». Качество корпоративного управления и управления рисками в холдинге оценивается выше среднего по рынку.

Ключевые финансовые метрики холдинга «Т1» показывают устойчивый рост. По итогам 2023 г. «Т1» контролировал около 8% рынка и по версии аналитического агентства CNews Analytics занимал 1 место среди российских ИТ-компаний по объему выручки. Так, в 2023 г. этот показатель превысил на 31% результат 2022 г. и составил 193 млрд руб. без НДС, что привело к росту OIBDA на 85%. Позитивное влияние на финансовый профиль компании оказывает уровень ликвидности и рентабельности: операционная рентабельность холдинга «Т1» выросла с 31% в 2022 г. до 44% в 2023 г. По итогам 2024 г. ожидается сохранение показателя на таком же высоком уровне.

Впервые кредитный рейтинг был присвоен «Т1» 26 декабря 2022 г.

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