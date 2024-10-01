IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона

Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.

Как прокомментировал это событие Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata, «мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к Группе Arenadata. Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона еще раз подтверждает привлекательность ИТ-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов.

Мы осознаем ответственность, которую принимаем на себя с выходом на биржу. Наша задача — продолжить конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, сохраняя уже начатые практики открытых коммуникаций.

Наша команда нацелена на долгосрочное развитие, укрепление позиций на рынке систем управления и обработки данных и создание новых прорывных продуктов. Мы твердо верим в наши силы и достижимость стратегических целей».

Результаты IPO:

Цена одной акции Группы Arenadata составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей.

IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В результате IPO акционерами компании стали около 30 тысяч частных инвесторов.

Группа Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными.

Итоговые параметры предложения:

Цена предложения определена действующими акционерами компании (продающими акционерами) в размере 95 рублей за одну акцию. В результате IPO по указанной цене рыночная капитализация Группы Arenadata составит 19 млрд рублей.

Предложение составило 28 млн акций со стороны текущих акционеров, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 млрд рублей по цене IPO, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

По итогам предложения и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала компании. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение акций, и оно не приведет к увеличению количества акций в свободном обращении в течение указанного срока. Действующие исключения предусматривают (1) передачу акций в рамках мотивационной программы, в том числе в связи с эмиссией привилегированных акций, упомянутой выше, (2) отчуждение акций в пользу юридических лиц, входящих в группу продающих акционеров, (3) переход акций в рамках реорганизации одного из продающих акционеров и между акционерами последнего, а также (4) частные сделки ниже установленного порога материальности (5% уставного капитала).

Акции под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 включены во второй уровень листинга Московской биржи. Торги акциями начнутся сегодня, 1 октября 2024 года, в 16:00 по московскому времени.

Результаты определения аллокации инвесторам: