ГК Softline и DaoCloud объединят усилия для продвижения облачных технологий

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, и китайская компания DaoCloud, специалист в сфере облачных технологий и контейнеризации, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество компаний позволит предоставить клиентам облачные решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, ускорить разработку и развертывание приложений, внедрять передовые DevOps-практики для цифровой трансформации. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию экосистемы собственных и партнерских облачных сервисов для заказчиков.

Клиенты ГК Softline получат доступ к продуктам DaoCloud на базе Kubernetes. Платформа DaoCloud Enterprise обеспечит масштабируемость, высокую доступность, отказоустойчивость и комплексные инструменты управления контейнерами. Компании предложат рынку CI/CD-решения для автоматизации процессов разработки, тестирования и развертывания приложений с поддержкой непрерывной интеграции и непрерывного деплоя, инструменты для мониторинга производительности, безопасности и управления инфраструктурой облака и контейнеров. В экосистеме представлены решения для развертывания приложений в частных и публичных облаках, включая гибридные облачные конфигурации.

ГК Softline будет оказывать заказчикам консультационные услуги, помощь в интеграции решений. Реализацию поставок DaoCloud планируется проводить через компанию QuSolve — партнера, с которым группа компаний давно сотрудничает в области цифровых коммуникаций и решений для бизнеса. Совместно ГК Softline и QuSolve успешно реализуют проекты по внедрению технологий в сфере облачных решений, улучшению качества обслуживания клиентов и оптимизации внутренних процессов.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с DaoCloud. Это партнерство предоставит клиентам ГК Softline доступ к инновационным облачным решениям, которые помогут значительно ускорить цифровую трансформацию наших заказчиков. Решения DaoCloud позволят легко масштабировать ресурсы в зависимости от нужд бизнеса, гибко меняя конфигурацию под текущие задачи», — сказала Ирина Янова, руководитель отдела по работе с вендорами управления сервисов ГК Softline.

«Партнерство с ГК Softline — это важный шаг на пути к глобальному расширению нашего бизнеса в России. Группа компаний обладает большим опытом и сможет реализовать проекты интеграции с продуктами DaoCloud для организаций любого масштаба. Уверены, что наше совместное предложение станет одним из ключевых факторов успеха для клиентов в процессах технологического развития», — сказал Хунбин Чжан, исполнительный директор компании DaoCloud.

«Сотрудничество с ГК Softline позволит нам расширить присутствие на российском рынке и откроет новые возможности для технологического партнерства. Мы верим, что совместные усилия приведут к развитию сотрудничества и предложению решения, которое будет востребовано организациями в разных отраслях и усилит эффективность их работы», — отметил Дмитрий Васильков, генеральный директор QuSolve.